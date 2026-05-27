防彈少年團時隔五年再獲全美音樂獎最高獎項 高呼“我們做到了”

“阿米（防彈少年團粉絲團），我們又壹次做到了！”（防彈少年團隊長RM金南俊）防彈少年團（BTS）在美國大衆音樂頒獎典禮“全美音樂獎（AMA）”上，獲得了最高獎項“年度藝人”。這是繼2021年後第二次獲獎，防彈少年團是唯壹獲得全美音樂獎最高獎項的亞洲藝人。防彈少年團于當地時間25日在拉斯維加斯米高梅大花園競技場舉行的頒獎禮上，被評爲“年度藝人”。該獎項有泰勒•斯威夫特、嘎嘎小姐、布魯諾•馬爾斯、賈斯汀•比伯、壞痞兔等全球流行巨星參與競爭。防彈少年團還獲得了“夏日之歌”和“最佳韓國流行樂男藝人”，成爲三冠王。隊長金南俊在領獎台上表示：“感謝大家在我們所有成員服完兵役後，再次給予我們獲得這份珍貴獎項的榮耀”，“壹如既往，向共度13年的阿米致以最誠摯的感謝。”成員朴智旻表達了喜悅：“感謝大家參與世界巡演，在每個城市給予我們厚愛”，“壹直給予我們支持和愛的阿米，真的很愛妳們。”防彈少年團今年榮膺三冠王，在全美音樂獎獲得的獎杯增至14座。在團體類別中，這是僅次于20世紀最受歡迎的鄉村樂隊“阿拉巴馬”（23座）的第二多獲獎紀錄。全美音樂獎與格萊美獎、公告牌音樂獎（BBMA）並稱爲美國三大流行音樂頒獎禮。各獎項提名由專家參與，綜合考慮專輯及音源銷量、電台播放次數等選定，最終獲獎者通過官網等渠道進行百分之百公衆投票決定。由HYBE和格芬唱片聯手打造的全球女團“KATSEYE”也在全美音樂獎斬獲三冠王，獲得了相當于新人獎的“年度新人”、“突破流行藝人”和“最佳音樂錄影帶”。韓國成員允彩表示：“感謝能和成員們在壹起，將帶著自豪感繼續展現我們的文化。”去年大受歡迎的奈飛動畫《Kop：獵魔女團》主題曲《Golden》獲得“年度歌曲”，“最佳韓國流行樂女藝人”由女團TWICE奪得。史智媛記者 4g1@donga.com