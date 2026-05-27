8000噸級韓國型核潛艇，將在“30年代後半段”問世

韓國政府26日公佈“大韓民國核動力潛艇基本計劃”，內容包括將應對朝鮮核和導彈威脅的韓國型核動力潛艇（核潛艇）開發項目命名爲“張保皋N項目”，第一艘核動力潛艇將於2030年中期下水。據悉，韓國軍方雖然對韓國型核潛艇的具體參數保持緘默，但最近確定了開發3艘相當於美國海軍弗吉尼亞級（7800噸級）攻擊型核潛艇的約8000噸級核潛艇的計劃。韓國國防部長安圭伯26日在慶南鎮海海軍潛艇司令部舉行的“第一屆未來國防戰略委員會”上，報告了以今後適用於核潛艇建造及運用等5項原則爲主要內容的核潛艇開發基本計劃。他表示：“將在2030年代中期讓1號艦下水，2030年代後半期以後實現電力化；將開發使用低濃縮鈾的核燃料，最大限度地減少核燃料的更換，實現長週期運轉。”他還強調：“韓國不擁有任何形式的核武器，也不會開發核武器，這一立場堅定不移。韓國將履行高水平的核不擴散義務。”據分析，這是爲了消除國內外對核潛艇開發可能成爲核武器開發起點的憂慮。這是韓國政府自去年11月發表包含美國批准韓國建造核潛艇的韓美首腦間協議內容的事實清單後，時隔6個多月再次發表包含核潛艇開發藍圖的基本計劃。據悉，在此次發表基本計劃之前，聯合參謀本部最近召開聯合參謀會議，最終決定核潛艇規模約8000噸級，開發3艘以上。去年10月，時任海軍參謀總長姜東吉曾表示5000噸以上，但這次決定規模比當時更大。韓國總統李在明當天強調：“核潛艇是以堅固的韓美同盟爲基礎，我們自行負責韓半島和平與安全的意志的象徵。這對強化大韓民國的防衛產業力量也會作出巨大貢獻。”對於戰時作戰指揮權移交問題，李在明表示：“這將成爲進一步明確韓國作爲防禦韓半島的主體地位的契機。將通過韓美間的緊密協商，完成包括移交時間在內的恢復作戰權具體路線圖。”孫孝周記者、尹多彬記者 hjson@donga.com、empty@donga.com