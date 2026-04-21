朝鮮3月份對華出口創2017年受制裁以來最高紀錄

朝鮮3月對華出口額達到7326萬美元，創2017年11月以來新高。朝鮮與中國今年第一季度的貿易量也比前一年增加14.3%。有分析認爲，隨着3月朝鮮與中國恢復客運列車和中國飛機平壤至北京航線的運行，以及中國外交部長王毅訪問朝鮮等高層交流，朝鮮與中國關係正在迅速恢復。據中國海關總署20日透露，朝鮮與中國今年第一季度的貿易量爲6.6251億美元，比去年同期（5.8242億美元）增加14.3%。尤其是朝鮮對華出口額達到1.6244億美元，創2017年以來新高。其中，僅3月份的出口規模就達7326萬美元。這是自2017年11月（1.0018億美元）以來的最高值。2017年，隨着朝鮮接連進行核導彈試驗，國際社會正式對朝鮮採取制裁措施，中國也加入對朝制裁行列，朝鮮對中國的出口規模驟減。從2018年開始，朝鮮對華出口額每月保持在1000萬-2000萬美元左右。雖然中國當局沒有公開朝鮮進口產品的詳細明細，但據悉假髮等手工業產品佔據了相當一部分。提供朝鮮消息的人士表示：“朝鮮向中國出口的商品仍以假髮等勞動密集型手工業品爲主，其餘出口產品也以加工品、礦物、水產品、金屬化學品等容易通關的商品爲主。”此前，朝鮮在2月的九大上提出，要結合蓬勃發展的對外貿易，把旅遊業打造成推動經濟增長和文明發展的新產業。韓國統一研究院高級研究委員洪敏分析稱：“從中國的立場來看，與朝鮮進行經濟合作的必要性也在增大。中國通過經濟槓桿管理朝鮮的意圖增大，最近隨着政治意志的結合，兩國關係出現了相當迅猛的恢復。”隨着因新冠疫情中斷的朝中旅客列車和國際航線恢復運行，預計兩國間的貿易量將進一步增加。也有人提出，連接遼寧省丹東市和朝鮮新義州的新鴨綠江大橋的開通和中國遊客赴朝團體旅遊有可能重啓。韓國政府人士表示：“朝鮮與中國在貿易、交通、人員交流等領域出現了恢復到新冠疫情之前的動向。今年重啓中國遊客赴朝旅遊的可能性很大。”權五赫 hyuk@donga.com