從“主愛接班論”可以推斷的國情院對朝情報能力



2008年9月12日，朝鮮國防委員長金正日健康出現異常的傳聞不斷擴散，韓國政府高層人士透露情報稱，“（金正恩）已經恢復到可以自己刷牙的程度”。實際上，一度因腦出血處於危急狀態的金正日恢復了健康，在3年後的2011年12月去世。對於公開金正日的動向，很多人批評說，有關金正日動向的報告讓高級情報人員陷入了肅清危險。但這反過來也說明，確實存在足以掌握朝鮮最高機密的高等級人力情報，這一點令人印象深刻。



最近，國家情報院指稱朝鮮國防委員長金正恩的女兒金主愛是事實上的接班人。據悉，國情院院長李鐘奭在國會情報委員會上被問及國情院認爲金主愛處於“內定接班人階段”的根據時表示：“這不是單純的情況判斷，而是以可信的情報爲基礎。”



李鐘奭的解釋表明，金主愛被內定爲接班人的判斷背景中有人力情報或“竊聽”等多個情報。對於朝鮮領導人的敏感動向或與接班格局相關的分析，通過高級人力情報進行交叉驗證是必不可少的。在國情院工作了30年的前國情院局長丁一川（音）在接受某媒體採訪時曾表示：“很久以前就有情報稱金正恩在軍隊高層軍官面前說，‘這是你們今後應該忠誠的人’，像接班人一樣介紹了主愛。”



之所以針對國情院有關朝鮮接班人構圖判斷的疑問接連不斷，這與對朝人力情報力量減弱不無關係。負責對朝業務的政府官員和民間專家們一致指出：“目前對朝人力情報事實上處於空白狀態。”隨着政權更迭，對朝政策基調隨時發生變化，對於人力情報的長期管理和投資未能實現。決定性的是，新冠疫情導致朝鮮邊境被封鎖，2024年情報司令部“黑色要員”名單外泄事件爆發，對朝情報網遭受巨大打擊。受12月3日緊急戒嚴的影響，軍方情報機關的功能也受到了壓縮的不利影響。一名朝鮮消息人士表示：“目前，對c朝人力情報本身已被全部破壞，在主要情報現場中國東北三省的活動本身就很困難。”



被稱爲間諜、特工等的人力情報，由於通過人際網絡收集信息，風險很大。稍有不慎，情報人員的身份一旦暴露，可能導致數年間精心積累的網絡在一夜之間瓦解，甚至被對方反利用。但是，儘管通過人造衛星和偵察機等尖端獲取的技術情報、以及通過監聽朝鮮內部通信獲取的信號情報的利用價值不斷提升，作爲“活的信息”的人力情況，其重要性仍然很高。據說，最近美國和以色列對伊朗的空襲行動中，長期積累的情報網和人力情報在準確鎖定目標方面起到了決定性作用。



正在推進韓半島和平共存進程的李在明總統去年12月在外交部和統一部的工作彙報中強調，對朝政策要保持耐心，同時就南北關係指出：“連扎針的孔都沒有餘地。”尋找針孔的工作，始於情報能力。無論技術多麼先進，關鍵情報的最後一塊拼圖，最終仍取決於“人”。

