歐洲5月遭遇40攝氏度高溫熱浪 體育活動中死亡事件接連發生

法國、英國等歐洲主要國家正遭受早到的5月高溫熱浪侵襲。據法國《巴黎人報》和《世界報》25日報道，巴黎白天氣溫23日今年首次突破30攝氏度後，高溫天氣將持續至26日，白天最高氣溫較往年高出約12攝氏度。特別是英吉利海峽對面的法國布列塔尼地區，白天最高氣溫超過35攝氏度，已發布黃色高溫預警。這是自2004年高溫預警系統啓用以來，首次在5月發布黃色預警。法國最熱的南部地區5月白天最高氣溫也罕見地超過37攝氏度。法國氣象局叮囑稱，“此前任何壹年5月都未曾見過的高溫熱浪過早來襲並持續不退”，呼籲民衆注意。高溫相關疾病等熱浪損害也接連發生。24日，巴黎壹場業余跑步比賽中，壹名男子死亡，10人被送往醫院。裏昂壹處體育設施內，壹名正在運動的女性也身亡。法國體育部長瑪麗娜•費拉裏在社交平台X上致哀並寫道：“此次事件表明，高溫天氣中進行體育活動需要絕對注意。”據美聯社報道，24日開幕的世界四大滿貫網球賽之壹的法國網球公開賽上，選手和觀衆都在與高溫搏鬥。選手們在比賽間隙將冰袋圍在頸部，當賽場灑水時，觀衆們要求也向自己噴水，出現了別樣景象。據英國廣播公司（BBC）報道，25日倫敦白天最高氣溫達到33.5攝氏度，刷新5月曆史最高氣溫紀錄（1922年32.8攝氏度）。比倫敦等英格蘭地區相對涼爽的威爾士和北愛爾蘭，白天最高氣溫也分別達到27.4攝氏度和23.4攝氏度，創下今年最高紀錄。據此，英國衛生安全局22日向中西部、英格蘭東部、倫敦等地發布了高溫預警中第二高的橙色預警。英國廣播公司稱，這是英國最早發布的橙色預警。葡萄牙、西班牙、意大利等南歐國家同樣正遭受5月高溫熱浪。特別是葡萄牙部分地區最高氣溫逼近40攝氏度，西班牙南部地區逼近38攝氏度。意大利當局建議在羅馬等地，限制中午12時30分至下午4時持續暴露于直射陽光下的作業。分析認爲，歐洲5月高溫熱浪源于北非北上的暖空氣被禁锢在西歐上空的高壓系統中，形成熱穹頂現象。彭博社分析稱，高溫熱浪提前發生，將導致土壤水分加快流失，進而陷入氣溫更易升高、降雨減少的惡性循環。柳根亨 noel@donga.com