鄭溶鎮：“是我的錯，請求寬恕”……是提高企業社會責任標準的時候了

新世界集團會長鄭溶鎮就星巴克韓國的“坦克日”營銷爭議向國民道歉說：“所有的責任都在我身上。”本月18日引發爭議後，鄭溶鎮於第二天發表書面道歉，時隔一週再次進行了當面道歉。星巴克韓國在5·18光州民主化運動紀念日舉行了使用“坦克”一詞和“桌上啪的一下”字句的“坦克日”活動，醜化因5·18民主化運動和拷問而死亡的已故烈士朴鍾哲，受到了強烈批評。新世界集團雖然解僱了星巴克韓國代表和負責職員並進行了道歉，但批判輿論並沒有減弱。結果，鄭會長當天再次低頭表示：“請求大家寬恕。”儘管集團老總出面道歉，輿論反應仍然不一。企業進行不當營銷應承擔的責任同樣重大。新世界集團表示，經內部調查，未能查明相關職員是否存在故意行爲。提議“坦克日”名字的職員等3人拒絕提交手機，公司內部聊天工具對話記錄也只保留約一週內容，暴露出企業層面查明真相的侷限性。相關問題有待警方後續調查查明。星巴克韓國通過組長、負責人、本部長、代表理事等4個階段的報告程序，批准了此次營銷。在此過程中，誰也沒有叫停。7名活動相關人員中，一部分人連包含相關營銷設計試行方案的電子郵件的附件都沒有打開，就按慣例進行了批准。法務組也沒有對此進行研究。事先過濾問題的內部控制系統癱瘓了。此次爭議一石激起千層浪，甚至被外媒報道。連李在明總統也發聲抨擊，演變成6月3日地方選舉前夕朝野政黨政治鬥爭的導火索。在公職社會也掀起了“不買”運動。集團老總低頭向美國總公司道歉說，“這是絕對不應該發生的事情”，因此首先要查明真相，並防止再次發生類似事件。如果政府層面的介入或政治家繼續無理的“打擊企業”，可能會引發混亂，給通商壓力帶來藉口，因此務必慎重。圍繞企業營銷一再出現政治爭議是個問題。現在，企業的社會責任不僅僅侷限於創造工作崗位和繳納稅金的狹義。不僅要考慮對股東，還要考慮到對地區社會等多種利害關係者的影響，被要求承擔積極的社會責任。只有將達不到國民要求的企業高管和員工的認識和言行、鬆懈的內部控制系統改變爲脫胎換骨的水平，才能防止類似事件再次發生。