旅行箱內銀色顆粒頻現 銀價上漲致走私激增2.7倍

今年2月，仁川機場海關工作人員從壹名自中國香港返回的旅客行李箱中查獲20公斤銀色閃亮顆粒。這些顆粒爲“銀粒”（經精煉、純度達99.9%以上的銀顆粒），市價約8000萬韓元。經擴大調查，確認壹個9人團夥分30次有組織地走私了567公斤銀粒。主犯供述，其利用虛擬資産和外彙在海外購買銀粒後，試圖轉手賣給國內貴金屬商。爲躲避海關檢查，該團夥還利用海外旅行經驗較少的50歲以上人員充當運輸者。近期銀價飙升，此類銀走私大幅增加。據關稅廳8日數據，今年第壹季度（1至3月）銀走私查處金額達45.61億韓元（14起），爲去年全年查處金額（16.93億韓元）的2.7倍。這壹數字甚至遠超2023年至去年三年間累計查處的銀走私金額（24.62億韓元）。關稅廳認爲，銀價從去年初的每金衡盎司（約31.1克）30美元水平，至今年初飙升至114.88美元，漲幅約232%，導致企圖獲取價差的走私行爲增多。去年以來，全球經濟不確定性加劇，相較于黃金價格較低且廣泛應用于半導體等尖端産業的銀，吸引了大量投資需求。受韓元兌美元彙率上漲影響，銀在韓國國內售價高于海外。銀走私主要分爲兩類：壹是旅客將海外購買的銀裝入行李箱等隨身物品中攜帶入境，二是利用特快專遞貨物將銀僞裝成項鏈、戒指等個人用品。去年底，壹名流通商爲在國內銷售，將約20萬件銀飾品（市價12億韓元）虛假申報爲個人自用物品，利用特快專遞貨物走私，後被海關抓獲。關稅廳認爲，走私入境的銀可能被用于逃稅或非法資金洗錢等，決定開展集中打擊。鑒于銀價預計將在壹段時期內維持高位，關稅廳計劃擴大對旅客攜帶物品及特快專遞、郵政貨物的檢查，並加強X光精密搜查。對舉報銀走私相關線索者，最高可提供3億韓元獎金。關稅廳廳長李明求8日強調：“爲根除銀走私犯罪，將把調查範圍擴大至流通網絡，並徹底追查、追繳犯罪所得。”“即使是被走私組織欺騙、作爲單純運輸者參與，也將因違反關稅法受到處罰，請務必注意。”이상환 記者 payback@donga.com