孫興慜攻入本賽季首粒運動戰進球 平息“老化曲線”爭議

“超級索尼”孫興慜（34歲，洛杉矶FC）攻入本賽季個人首粒“運動戰進球”，擺脫了進球荒。孫興慜8日在美國加利福尼亞州洛杉矶舉行的壹場2026年中北美洲及加勒比海足球協會（簡稱CONCACAF）冠軍杯四分之壹決賽首回合主場比賽中，于上半場第30分鍾攻入首球。孫興慜將隊友馬蒂厄•舒瓦尼耶從右側底線突破後的傳中球用左腳射門送入球網。這是孫興慜本賽季在正式比賽中出場11次後打入的首個運動戰進球，也是其賽季第二粒進球。本場比賽前，孫興慜唯壹的進球是2月18日與皇家西班牙人（洪都拉斯）的冠軍杯第壹輪首回合比賽中罰進的點球。孫興慜在韓國國家隊參加的A級比賽（對陣科特迪瓦和奧地利）中也未能取得進球。孫興慜在結束與奧地利的比賽後曾表示：“我不認爲自己的能力下降了。每當沒有進球時就談論能力問題，這本身就令人遺憾。”當日成功收獲賽季首個運動戰進球後，孫興慜做出了將右手握拳再張開、模仿說話口型，然後念刀“布拉布拉布拉”（blah blah blah，意爲“諸如此類”）的慶祝動作。這似乎是在表達對自己身陷“老化曲線”（隨著年齡增長競技水平下降）爭議的不快情緒。憑借孫興慜的進球，洛杉矶FC以3比0戰勝克魯斯阿蘇爾，在冠軍杯四強晉級中占據有利位置。洛杉矶FC與克魯斯阿蘇爾的四分之壹決賽次回合比賽將于15日舉行。金正勛記者 hun@donga.com