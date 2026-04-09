不穩定的“停戰兩週”，距離結束戰事“遙不可及”……韓國無暇喘息



美國與伊朗8日突然達成”爲期兩週的停火協議”，當時距離美國總統特朗普提出的談判期限僅剩88分鐘。今後兩週內，美國將停止對伊朗的攻擊，伊朗則同意開放霍爾木茲海峽。不過，特朗普表示，前提是霍爾木茲海峽必須“完全且立即開放”，伊朗外長阿拉格奇則提出，是通過與伊朗軍方協調“受控通行”。隨着兩國停火消息傳出，國際油價暴跌，全球股市則大漲。



在開戰38天后達成停戰協議，使美國和伊朗、全世界都暫時喘上一口氣，但不確定性仍然很大。此次協議，無論是因找不到出路而進退兩難的美國，還是因“焦土化”和“文明毀滅”的威脅而難以繼續硬扛的伊朗，在先避免最糟糕的擴大戰事上達成了共識。但這是連眼下“停戰兩週”能否得到遵守都難以保證的不穩定協議。伊朗政府雖然同意開放霍爾木茲海峽，但如何與軍隊進行協調還是個未知數。伊朗經常出現“政府和軍隊各歸各”的局面，另外加上革命衛隊，都是各行其是。



很難期待兩週的停戰能成爲結束戰事的協議。核濃縮權利、霍爾木茲海峽管理、戰爭賠償款等，兩國結束戰事的條件可謂天壤之別。就此次停戰協議，很多人預測說，美國和伊朗在彼此自稱勝利的情況下，可能沒有明顯的宣佈結束戰事，走向長期消耗戰。戰爭總是無法預測，誤判不斷，特朗普的變卦和伊朗最高領導層的不確定情況都是變數。



面對這種超不確定的未來，對於韓國來說，沒有鬆口氣的機會。現在反而應該更加緊張地行動起來。當務之急是讓因霍爾木茲海峽封鎖而被困的26艘韓國船隻和170多名船員安全脫險。在暫時打開的“機會之窗”關閉之前，應該動員韓國政府和民間的力量，實現韓國船舶的安全通過。



在能源供求方面，應該更加努力。即使此前被困的韓國油輪到達，也遠爲不夠。在開拓可以繞過霍爾木茲海峽的紅海等中東原油替代運輸路線的同時，還要繼續推進向澳大利亞、東南亞、美國等國家能源供應線的多元化。在不確定性消失之前，不能放鬆危機管理態勢。

