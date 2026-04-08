三星電子壹季度營業利潤57萬億韓元 書寫韓國企業新篇章



三星電子今年第壹季度創下曆史最高銷售額和營業利潤，登上前所未有的業績高峰。三星電子7日公告，據初步統計，第壹季度合並基准銷售額爲133萬億韓元，營業利潤爲57.2萬億韓元。季度銷售額首次突破100萬億韓元，營業利潤則遠遠超過去年第四季度剛剛創下的20萬億韓元的曆史紀錄。三星電子僅用3個月便賺取了超過去年全年營業利潤（43.6萬億韓元）13萬億韓元以上的收益，堪稱裏程碑式的成就。



超出預期的業績功臣首推半導體業務。據證券界推測，負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門僅營業利潤就超過50萬億韓元。在全球人工智能需求爆炸性增長的大趨勢下，高帶寬存儲器（HBM）乃至通用DRAM和NAND閃存等整個存儲半導體市場均迎來暖流。半導體設計和晶圓代工業務也出現反彈，爲業績增長增添了助力。



此次業績表明，三星電子已成爲全球人工智能半導體霸權競爭的核心參與者，是與全球科技巨頭並駕齊驅的超壹流企業。三星電子第壹季度的營業利潤，與全球科技巨頭上壹季度業績相比，位居蘋果、英偉達、微軟之後，排名第四。未來市場前景亦十分樂觀。有分析認爲，隨著數據中心投資的持續推進，人工智能半導體需求將在相當壹段時間內保持堅挺。三星電子近期率先量産第六代HBM4，搶占了新壹代市場主導權。證券界甚至有預測稱，三星電子今年營業利潤有望達到300萬億韓元，明年達到400萬億韓元。



三星電子的壓倒性業績具有超越單純數字的意義。三星電子今年營業利潤預期值超過今年政府本預算的40%，逼近去年實際國內生産總值（GDP）的13%。三星電子的強勁表現將帶來法人稅增加、就業擴大、員工收入及股票投資者資産增值等壹系列積極效應，爲韓國經濟整體注入暖流，成爲堅實的經濟支柱。



當然，需要跨越的障礙依然不少。中東戰事和美國加征關稅等帶來的全球不確定性依然存在，半導體超級周期何時轉折難以預料。美國的遏制和中國的追趕同樣不容小觑。三星電子不應陶醉于當前的繁榮，而應進壹步夯實核心競爭力，爲未來做好充分准備。期待此次業績成爲三星電子書寫新“半導體神話”的起點。

