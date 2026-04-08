“重要的不是便宜的價格，而是‘心加比’”……品質競爭日趨激烈的中國消費品市場



● 不是靠價格而是靠品質留住忠誠顧客



山姆會員店是全球流通企業沃爾瑪運營的倉庫型賣場。自1996年首次進入中國市場後，目前在中國全境設有63家賣場。僅去年就新開了10家賣場，最近增長得更快。據悉，深圳和上海等中國大城市的部分旗艦店年銷售額達30億元人民幣（約6600億韓元）。



前往賣場或在網上訂購的普通會員會員資格爲每年260元人民幣（約57000韓元）。中國其他大型流通企業不收取額外的年費。在賣場見到的王某說：“即使交年會費，在這裏銷售的產品也可以放心購買，所以並不可惜。”



實際上，在中國使用山姆會員店的中國人和外國顧客認爲“對品質的信任”是最重要的因素。中國雖然網購或外賣平臺非常發達，但在衆多商品中，有不少人抱怨很難找到自己想要的品質商品。相反，入駐山姆會員店的商品因爲能保障一定水準以上的質量，所以減少了購買煩惱。山姆會員店將陳列商品種類減少到約4000個，與具備數萬個商品的一般大型超市有所區別。



銷售價格也不是很便宜。記者4日訪問該賣場，牛排牛肉價格爲每公斤120至180元人民幣（約2.6萬至3.9萬韓元），比中國普通超市出售的當地屠宰牛肉貴30%以上。在銷售商品中，海外直接進口產品和自有品牌中，也有通過全球採購生產的產品較多的原因，但其中蘊含着相比價格更重視品質的哲學。不同屠宰方式的品質差異、對中國新鮮食品的不信任、購買差異化商品的滿足感等，都是山姆會員商店購買肉品的原因。



今年年初讓黃油烤魷魚商品入駐山姆會員店的現代食品公司理事姜正民（音）表示：“與韓國的大型流通渠道相比，山姆會員店沒有太多壓力要求降低價格。”實際上，賣場銷售的商品價格爲49.9元人民幣（約10900韓元），考慮到關稅等因素，與韓國消費者價格沒有太大差異。



取而代之的是以挑選企業和產品較爲苛刻而聞名。中小企業要想得到山姆會員店方面要求的產品安全認證，具備供應網的安全性和企業環境倫理適當性等，僅準備供貨審查就需要6個月左右。姜正民解釋說：“首先向山姆會員店供貨後，產品的信賴度提高了，有助於與其他中國流通企業打交道。”



● 中國政府着手恢復內需，“必須升級消費”



中國中產階層追求物美價廉的性價比以及通過消費獲得心理滿足感的“心價比"傾向越來越明顯。中國經濟媒體《新浪財經》分析稱：“中產階層既忌諱低價產品，又忌諱過度的高端支出。質量和價格之間的均衡正在成爲核心標準。”也就是說，雖然中國整體消費萎縮，但購買力高的中產階層以上的消費者並不是單純因爲沒錢而減少消費，而是沒有以適當的價格購買到品質好的產品。



此前，中國的流通企業埋頭於過度的低價競爭，需要降低銷售單價的製造企業不得不承受利潤率的下降。收益下降的企業減少了工資，最終消費者再次勒緊褲腰帶的惡性循環持續不斷。



中國政府把今年最優先的經濟目標定爲恢復內需，也正致力於此。中國國務院總理李強在3月份的兩會工作報告中提出擴大和升級商品消費是主要政策課題。李強特別強調：“將提高生活服務消費的質量，使其多樣化。”中國當局想要推進的消費政策不是單純的擴大支出，而是通過恢復消費心理進行結構性轉換。最近，中國當局召集電動汽車和餐飲配送平臺業界等，警告低價競爭，也是消費升級政策的延續。



對此，路透社報道說：“中國試圖將消費升級作爲產業升級的動力。”據分析，中國爲了挽回房地產經濟蕭條和全球局勢帶來的出口不確定性，不得不擴大內需。



● “中國內需機會也向韓國企業開放”



有分析認爲，中國當局推進的內需消費質量增長對韓國企業來說也是機會。韓國政府也在去年11月在慶州、今年1月在北京舉行的韓中首腦會談後，在韓中關係改善的氛圍中，積極支援消費品企業進軍中國市場。中國政府的內需促進政策和在全世界廣受歡迎的K食品、K美妝的品牌力量等相加時，期待產生巨大的協同效應。



特別是在消費品行業，山姆會員店被認爲是近年來進入中國國內市場的主要渠道。圃美多等積極開展中國事業的企業正在通過山姆會員店擴大供應。愛茉莉太平洋的身體護理品牌“Happy Bath”去年通過山姆會員店首次向中國出口了本公司的沐浴露產品。愛茉莉太平洋方面解釋說：“山姆會員店是提高中國市場品牌知名度、擴大與消費者的接觸點的重要平臺。”



國內中小企業的入駐諮詢也大幅增加。據負責山姆會員店入駐支援事業的韓國貿易投資振興公社（KOTRA）宣傳貿易館透露，去年申請支援事業的企業數量比前一年增加約49%。通過山姆會員店的出口額也從2023年的170萬美元（約25.6億韓元）劇增到去年的447萬美元（約67.2億韓元）。KOTRA宣傳貿易館副館長尹寶拉（音）表示：“今年期待食品和幼兒用品、生活用品領域的韓國企業入駐。在同一類別中，性價比明確的產品有利於入駐。”

