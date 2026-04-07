“四壞球是罪魁禍首，堅持正面交鋒” 夢想成爲救援王的“文鶴車銀優”

“四壞球是罪魁禍首。壹定要堅持正面交鋒。”韓國職業棒球SSG隊的終結投手趙炳賢（24歲）5日在釜山社稷球場舉行的與樂天巨人隊的比賽第九局下半登上投手丘時咬緊了嘴唇。在球隊以4比3領先壹分的情況下登場的趙炳賢，全場16個投球中將11個投進了好球帶。他以無四壞球的方式結束了該局，繼前壹天之後連續兩場比賽守住了1分差距的勝利。憑借當天的勝利，戰績達到7勝1負的SSG隊自2023年6月25日以後時隔1018天再次升至單獨榜首。近日在球隊主場仁川SSG蘭德斯體育場接受采訪時，趙炳賢強調：“2026年世界棒球經典賽讓我更進壹步進化。我想成爲壹名敢于與擊球手正面交鋒的投手。不會再因爲害怕對手而投出四壞球。”趙炳賢在本屆世界棒球經典賽（WBC）中共出場4次，在5局比賽中取得了平均自責分1.80、每局被上壘率0.80（WHIP）的成績。正是他在突破“各種出線可能性”後、決定球隊時隔17年闖入世界棒球經典賽八強的與澳大利亞隊的小組賽最後壹場比賽中鎖定了勝局。回憶起當時的情景，趙炳賢笑著說：“那是我人生中第壹次經曆心髒仿佛要爆炸般的比賽。有些前輩說‘比韓國系列賽還緊張’，我（沒有韓國系列賽出場經驗）算是先體驗了那種緊張感。現在我想在韓國系列賽中創造‘人生代表作’。”趙炳賢的性格類型測試結果爲“ISTP”，沈著冷靜本就是他的壹大武器。通過世界棒球經典賽，他更蛻變爲“強心髒”。尤其是在與多米尼加共和國隊的八強賽第五局下半出場，僅用10個球就解決了由美國職業棒球大聯盟強擊手組成的對方擊球線，實現三上三下的經驗成爲了寶貴財富。趙炳賢表示：“我沒有在意那些（擊球手的）名氣。因爲在投球丘上，我認爲自己是最強的。”在世界棒球經典賽上“充滿電”、信心大增的趙炳賢，本賽季將目標直指職業棒球救援王。趙炳賢在首次擔任全職終結投手的去年，取得了平均自責分1.60的成績，在救援榜上排名第四（30次救援）。在球隊已進行的8場比賽中取得2次救援成功的趙炳賢表示：“救援王只有壹個。我希望本賽季結束時自己能站在最頂端。”他還追求球速的進化。原本最高時速爲155公裏的趙炳賢，在本賽季前將“三大重量”（硬拉、深蹲、臥推總和）提升至460公斤。趙炳賢表示：“通過參加世界棒球經典賽，我認識到了球速的重要性。我屬于力量下降球速也會下降的類型，因此計劃在賽季中也持續增加重量訓練的重量。”憑借“帥氣外貌”在球迷中被稱爲“文鶴車銀優”的趙炳賢，目標是成爲“文鶴終結者”。趙炳賢表示：“以前只要響起吳昇桓前輩（44歲•退役）的出場曲，對方球隊的球迷就會開始收拾行李離場。我也想擁有那樣的統治力。希望我登場時，對方球迷就能做好回家的准備。”他笑著說：“棒球界不能有兩個車銀優吧。與‘蠶室車銀優’（LG雙子隊文保景）對決時，我壹定會贏。”從7日開始與韓華鷹隊進行主場三連戰的SSG隊，目前擁有球隊攻擊指數（出壘率+長打率）排名第壹（0.917）的“矛”，以及救援投手陣容平均自責分排名第壹（3.12）的堅實“盾”。趙炳賢表示：“希望本賽季能有更多需要我拿下救援成功的情況。”仁川=李素研記者 always99@donga.com