執政黨和政府決定向紅海投入5艘韓國籍船隻，以確保原油供應

共同民主黨和政府正在推進向位於紅海的沙特阿拉伯延布港投入5艘國籍船以確保中東原油的方案。據分析，因中東戰爭影響而被封鎖的霍爾木茲海峽的替代方案紅海航線，也讓人擔心也門親伊朗的胡塞叛軍的影響力，政府也曾經勸告剋制航行，但是，爲了應對能源危機，政府準備全力以赴。黨政6日在國會召開中東戰爭經濟應對特別委員會會議，決定推進向與沙特阿拉伯西岸紅海相鄰的延布港等地派遣5艘國籍船的方案。韓國政府決定允許部分原油運輸船在中東戰爭爆發後勸告停運的延布港通航。在伊朗控制的霍爾木茲海峽受阻的情況下，從延布港經由曼德夫海峽的紅海路線被認爲是進口中東原油的最有力對策。政府決定派遣特使前往可以通過紅海路線調配原油的產油國沙特阿拉伯、利比亞、阿曼等3個國家，爲確保原油展開外交戰。特別委員會幹事、共同民主黨議員安道傑表示：“我們討論了確保替代貨量並裝船後，首先在國內向民間供應政府儲備油，貨量到達國內後實現置換的方案。”李在明總統就紅海路線強調說：“現在只能略微承擔危險。”李在明在青瓦臺召開的國務會議兼緊急經濟檢查會議上表示：“迂迴進口的渠道不多，如果存在危險源頭被封鎖，將會嚴重影響大韓民國的原油供應，對國家和國民的威脅太大。如果爲了100%的安全，稍有危險的東西都禁止，那麼國內原油供應問題該怎麼辦呢？也應該考慮到這一點。“韓國外交部長趙顯在國務會議上報告說：”我們認爲，也門胡塞反政府武裝的戰鬥力不足以像霍爾木茲海峽一樣封鎖紅海。”趙東柱記者、尹多彬記者 djc@donga.com、empty@donga.com