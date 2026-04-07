特朗普再次推遲攻擊時間……“美伊討論停戰45天”

美國政治媒體Axios當地時間5日報道說，美國和伊朗正在討論第一階段停戰45天、第二階段進行具體結束戰爭談判的方案。另外，路透社6日報道說，雙方從巴基斯坦方面接收了先就停戰達成協議、再討論停戰問題分兩個階段談判達成一致的斡旋方案。雖然美伊之間出現了爲停戰而展開討論的動向，但雙方對戰爭爆發後伊朗封鎖的原油運輸路線霍爾木茲海峽、伊朗的高濃縮鈾的處理方式存在很大分歧，因此外界仍然分析認爲很難達成實際協議。據悉，伊朗要求先在停戰後並在第二階段討論敏感議題，並要求制定具體的防止戰爭再次發生的方案，而美國對此持否定態度。在這種情況下，美國總統特朗普5日在“真實社交”平臺上就推遲攻擊發電站等伊朗民間設施的時限表示：“美國東部時間週二（7日）晚上8點！”特朗普此前曾預告寬限至美國東部時間6日晚8時爲，然而又延長了一天。他在同一天接受《華爾街日報》採訪時也表示，“如果（伊朗）在週二（7日）晚上之前不採取任何措施，（美國）就不會留下任何發電站，也不會有挺立着的橋樑”，強調7日是談判的最後期限。同一天，他在國會媒體《國會山》的採訪中，當被問到“是否排除美軍向伊朗投入地面部隊”時回答說“不是”，暗示如果談判失敗，可能會投入地面部隊。有人指出，特朗普如此一再延長對伊朗的攻擊時間，是因爲當初沒有明確的戰爭目標，只設定了旨在向伊朗施壓的時限。與擁有封鎖霍爾木茲海峽等籌碼的伊朗之間之前的談判比預想的要難，這也被認爲是延長時限的理由。不過也有分析認爲，特朗普在推遲攻擊時限即將結束之際再延長一天，是爲了最大限度地強調談判和達成協議。這可能是考慮到戰爭爆發後一直致力於攻擊軍事設施的美國如果攻擊可能使伊朗產業、通信、行政等癱瘓的發電站，將會引發後續風暴。因爲，美國必須承受國際社會對伊朗平民傷亡的譴責和違反國際法的爭議。如果伊朗出於報復對海灣國家的民間基礎設施等進行大規模攻擊，核心友邦國的損失將增大，戰爭也將更加長期化。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com