虛假影像泛濫…須打破“即使被抓也有利可圖”的結構



隨著中東戰事長期化導致不安情緒加劇，YouTube等社交媒體上散布與政府政策相關的虛假信息、助長社會混亂的帖子泛濫成災。警方6日表示，已組建針對中東戰事相關虛假捏造信息的專案調查組，並對提出“蔚山石油流入朝鮮”說法的4個YouTube賬號展開調查。僅在3月份壹個月內，警方要求刪除或屏蔽的中東戰事相關虛假信息就超過500條。



爲提高點擊率而歪曲政府政策、助長社會恐慌情緒的虛假影像近期呈無差別擴散之勢。部分極端YouTube博主散布“蔚山石油儲備基地保管的90萬桶石油很可能經由中國等地流入朝鮮”等虛假主張。“政府可通過緊急財政經濟命令強制出售個人持有美元”“商業銀行將每月、每年美元兌換額度限制在1萬美元和3萬美元”等虛假信息也被傳播開來，加劇了民衆不安。



利用人工智能制作的捏造信息也層出不窮。上個月大邱地鐵站發生火災後，用人工智能描繪成大型火災現場的圖片廣泛傳播，令居民陷入恐慌。壹名YouTube博主上傳了54個利用人工智能捏造警察過度鎮壓市民的“執法記錄儀”影像，于1月被拘留。全國各地行政福利中心也因被“可在任何地方領取長壽津貼、孝道津貼”的虛假信息欺騙而來的信訪人要求而叫苦不叠。甚至還出現了打著不存在的虛構檢察官的旗號，聲稱“向美國舉報了79萬名反國家勢力，正遭受政府打壓”的影像。



此類虛假影像難以根除的原因在于，靠“點擊率生意”獲取的收益大于處罰帶來的損失。由于名譽毀損受害者不特定，追蹤發布者難度較大，即便被捕，違反《電氣通信基本法》的罰金最多僅爲3000萬韓元。必須加強管制與處罰，首先打破“即使被抓也有利可圖”的觀念。李在明總統6日表示：“故意散布擾亂國政的假新聞的行爲無異于叛亂。”有必要對利用國家危機謀取私利的犯罪勢力予以堅決回應。

