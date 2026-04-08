李在明表示“追加預算非常重要，絕非現金民粹主義”

韓國總統李在明7日邀請共同民主黨黨首鄭清來、國民力量黨黨首張東赫到青瓦台，就國會正在審議的追加預算案表示：“追加預算非常重要”，“這絕非分發現金式的民粹主義。”李在明總統當天在政府成立後首次舉行的朝野政民生經濟協商機制會議及午餐座談會上，就追加預算中包含的收入下遊70%國民民生補貼金作出上述表示。李在明總統認爲：“將此舉稱爲‘分發現金’有些過分。”李在明總統表示：“由于財政資源有限，約30%的國民實際上承受著痛苦卻無法獲得援助，對此深感遺憾和抱歉”，“如果財政資源充裕，理所應當向全體國民提供平等機會或援助，未能做到這壹點令人遺憾。”對此，張東赫代表反駁稱：“向70%國民發放現金的方式將對物價和彙率産生負面影響”，“可能因短暫的快樂換來長期的痛苦。”張東赫代表表示：“希望（國民力量黨提出的擴大燃油稅下調幅度等）7大項目能被納入（追加預算），這才是協治的開始。”李在明總統當天向國民力量黨領導層要求：“請認真討論階段性修憲。”其核心內容是，將5•18民主化運動和釜馬抗爭精神寫入憲法序言，強化防止濫用戒嚴等內容，並在6月地方選舉時同步舉行修憲案國民投票。國民力量黨首席發言人崔寶允轉述稱：“張東赫代表反對在地方選舉時同步推進修憲”，“建議李在明總統先主動宣布不謀求連任或再選。”據悉，對于張東赫代表的建議，李在明總統表示：“（國民力量黨）有修憲阻防線，何必擔心那種事。”尹多彬記者 empty@donga.com