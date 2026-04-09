安圭伯：“警戒哨兵力裁減75%，從2.2萬人減至6000人”

國防部長安圭伯表示，將把防守停戰線鐵柵欄的最前方普通哨所的警戒兵力從目前的2.2萬多人縮減到6000多人。也就是說，將把最前方警戒兵力比現在減少75%左右。雖然這是根據“兵力驟減”而制定的對策，但在朝鮮因軍事分界線要塞化等導致南北偶發性衝突的憂慮日益加深的情況下，只依靠裝備、大幅減少最前方警戒兵力，還是令人擔心。安圭伯7日在首爾市龍山區國防會議大樓召開的記者招待會上表示，今後將把最前方警戒方式從現有的警戒哨所鐵柵欄爲中心轉換爲地區防禦體系，引進基於人工智能的監視體系，降低兵力依賴度。他說：“目前向哨所警戒投入2.2萬多名兵力，將把兵力減少到6000多名，改爲其餘兵力重新部署到後方基地，發生情況時機動投入的結構。”他還說：“正在協商將後方基地的警戒擴大到民間，將海岸警戒移交給海警的方案。”安圭伯還提出了“選擇性募兵制”作爲兵力減少的應對方案。他說：“我們的構想是，以徵兵制爲基礎，根據本人的選擇，可以作爲士兵服役，也可以擔任四五年的副士官。”但是對於在朝鮮針對韓國的挑釁持續的情況下裁減前線兵力，也有人表示擔心。據悉，朝鮮在宣佈“敵對兩國”後，正在軍事分界線一帶進行“邊境線化”作業，在此過程中，朝鮮軍隊侵犯軍事分界線的情況大幅增加。尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com