開戰39天后“停戰兩週”，霍爾木茲海峽開放

美國和伊朗當地時間7日突然就“停戰兩週”達成協議。今年2月28日由美國和以色列空襲伊朗開始的炮聲在39天后暫時停止。特別是，雙方在距離美國總統特朗普宣佈的暫緩攻擊伊朗發電廠的時限7日晚8時（以美國東部時間爲準，韓國時間8日上午9時）僅剩88分鐘的情況下，就停戰達成協議，避免了眼前的破裂。此外，伊朗表示，將保障停戰期間戰爭爆發後封鎖的中東核心原油運輸通道霍爾木茲海峽的安全通行，世界能源物流也暫時得以喘息。但是，由於美國和伊朗圍繞霍爾木茲海峽的控制、核和導彈等敏感焦點問題存在明顯的立場差異，很多人預測談判將面臨困難。兩國將於10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡討論具體的停戰方案。特朗普7日下午6時32分在“真實社交”平臺上表示：“在伊朗同意霍爾木茲海峽完全、立即、安全開放的前提下，我同意停止對伊朗的轟炸和攻擊兩週。”他主張：“之所以作出這樣的決定，是因爲我們已經完成了所有軍事目標，而且非常接近與伊朗的長期和平、中東地區和平相關的最終協議。”直到同一天上午，特朗普還宣稱“今晚一個文明將徹底消失”，將軍事威脅程度提高到最大值，然後突然接受了斡旋國巴基斯坦提出的停戰方案。伊朗外交部長阿拉格奇也在同一天的聲明中表示，“如果停止對伊朗的攻擊，我軍將停止防禦作戰”，同意停戰。他還表示，今後兩週內，通過霍爾木茲海峽的安全航行也將在“伊朗軍隊的協助下”進行。不過，雙方圍繞停戰條件的分歧依然存在。伊朗方面的立場是，伊朗提出包括△允許鈾濃縮△持續擁有霍爾木茲海峽控制權△撤出中東境內美軍戰鬥兵力△美國承諾防止戰爭再次發生△支付戰爭損失賠償金等在內的10項結束戰爭方案，美國接受了這一方案。相反，特朗普只表示“願意討論”這10項提議，暗示不會單方面接受伊朗的要求。對此，有分析認爲，談判將面臨很多困難，兩週的時間太短，無法達成協議。《華爾街日報》7日分析說：“美國和伊朗的可持續協議仍不穩定。”華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com