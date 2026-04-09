“推出續集需要整整20年時間。這是現在才應該推出的劇本。就像觀衆看完第壹部感到驚訝壹樣，看完第二部也會感到驚訝。”（梅麗爾•斯特裏普）“大家可以看到，當年想法雖多卻笨拙的社會新人安迪，在積累記者經驗後，擁有了視角和觀點，變得截然不同。”（安妮•海瑟薇）講述華麗時尚界背後故事的影片《穿普拉達的女王》（2006年）時隔20年以續集《穿普拉達的女王2》回歸。爲宣傳這部將于26日在全球率先于韓國上映的作品，兩位演員8日上午在首爾鍾路區某酒店舉行了記者座談會。前作《穿普拉達的女王》讓海瑟薇壹舉成名，上映時創下3.26億美元（約4816億韓元）票房，是壹部全球熱門影片。影片講述了夢想成爲記者卻進入時尚雜志工作的安迪（海瑟薇飾）在傳奇主編米蘭達（斯特裏普飾）手下成長的故事。該片改編自同名“琪客文學”（年輕女性喜愛的文學作品）。斯特裏普表示：“雖然預料到年輕女性觀衆會喜歡（第壹部），但說實話沒想到會取得如此大的成功。”“此外，男性觀衆也能理解並同情米蘭達這壹在公司高層中不得不承受苦衷的角色，這很有意義。”22歲時出演第壹部的海瑟薇稱，《穿普拉達的女王》是其演藝生涯中不可或缺的作品。海瑟薇說：“作爲新人演員飾演新人角色，在斯特裏普這樣優秀的女演員全方位幫助下成長。”“此後許多機會之門向我敞開。這是壹部人生中如大禮般的作品。”續集中，離開雜志社後成長爲調查記者的安迪與米蘭達再次重逢，故事由此展開。斯特裏普透露：“第壹部上映時還是連iPhone都沒有的時代。”“智能手機問世後，媒體格局發生巨變，新聞業、印刷媒體乃至娛樂産業壹切都不壹樣了，影片反映了這些變化。”續集中除了兩位演員，還有許多熟悉面孔。各自在時尚界引領風潮的艾米莉（艾米莉•布朗特飾）和奈傑爾（斯坦利•圖齊飾）等前作主要人物均將登場。今年77歲的斯特裏普也對年長者的角色賦予了意義。她說：“70多歲的女性扮演老板角色非常罕見。”“在這個社會，年長女性的角色和意見往往不被認真對待，能通過這樣的角色代表我們這壹代女性，我感到幸福。”兩位演員還表達了對韓國文化的喜愛。首次到訪韓國的斯特裏普說：“我喜歡韓式烤肉。我的孫子們每天都在談論‘K-pop獵魔女團’。”“雖然距離遙遠，但彼此影響，這真的很棒。”海瑟薇說：“最近韓國年輕壹代引領文化，在音樂、時尚、美容等領域展現出強大影響力。（如同影片中的）策劃編輯的話，應該會向讀者傳達這些內容。我還想采訪朴贊郁、奉俊昊導演。”朴善熙記者 teller@donga.com