總統秘書室室長姜勳植急赴哈薩克斯坦、阿曼、沙特阿拉伯 力爭“每桶原油”

爲爭取更多原油和石腦油，韓國總統秘書室室長姜勳植7日起相繼訪問哈薩克斯坦、阿曼和沙特阿拉伯。繼上月訪問阿聯酋（UAE）確保相當于韓國日均石油消費量（約280萬桶）8倍的2400萬桶原油後，姜勳植時隔壹個月再次以總統戰略經濟合作特使身份啓程出訪。在全球爲應對霍爾木茲海峽封鎖而激烈競爭供應鏈多元化的背景下，姜勳植作爲“交易撮合者”親自出馬。姜勳植表示：“哪怕只有壹桶原油、壹噸石腦油，只要能帶回來，就必須去。”● 姜勳植第七次以特使身份出訪 稱“爲長期供需做准備”姜勳植當天在青瓦台新聞發布會上表示：“鑒于韓國經濟對霍爾木茲海峽的依賴度（以去年爲准）原油達61%、石腦油達54%的特性，在中東局勢完全解決之前，確保替代供應來源的努力迫在眉睫。”他接著表示：“判斷目前能源不安狀態已進入長期化階段”，“如果說從阿聯酋確保2400萬桶原油是爲了緩解短期不安，那麽此行則是爲了應對長期供需。”此次特使團包括産業通商資源部長官金正寬等相關政府部門及韓國能源企業有關人士。姜勳植強調：“將與企業密切協商，確保政府高層協商不流于空談，在油輪或石油産品運輸船抵達韓國港口之前不吝提供壹切必要支持。”姜勳植就目前原油確保情況表示：“4月已確保59%，5月確保約69%，後續確保工作仍在持續進行，情況比周邊國家好得多。正在紮實推進。”據日本NHK電視台5日報道，日本政府預計5月確保相當于去年同期60%水平的原油。姜勳植作爲中東特使再次以“交易撮合者”身份出訪。這是他第七次以特使身份出國。姜勳植曾于去年11月持李在明總統親筆信訪問沙特。在確保2400萬桶原油的阿聯酋，姜勳植曾兩次到訪，與阿聯酋總統穆罕默德•本•紮耶德•阿勒納哈揚親切互動，稱對方爲“叔叔”。據悉，穆罕默德總統也回應稱“阿聯酋是妳的第二故鄉”。姜勳植與阿聯酋實權人物、阿布紮比行政廳廳長哈勒敦•哈利法•阿爾•穆巴拉克經常通過即時通訊軟件“WhatsApp”保持溝通。中東戰事爆發後，姜勳植仍通過WhatsApp問候哈勒敦廳長，並訪問阿聯酋，對方表示“困難時的朋友才是真正的朋友”，促成了原油確保成果。● 被困霍爾木茲海峽韓國船舶 稱“將通過國際合作推進通航”青瓦台在緊急經濟形勢點檢會議中引入“實時紅綠燈系統”，對塗料、計量垃圾袋、尿素水、水泥等約80種能源産品的供需情況進行監控。價格呈上漲趨勢者標注爲紅色，壹個月內上漲者爲橙色，兩至三個月內有上漲趨勢者爲黃色，無上漲者爲藍色。姜勳植表示：“壹旦發現異常征兆，將全方位尋找替代供應來源和放寬管制方案”，“正全力以赴避免紙上談兵。”姜勳植就目前被困霍爾木茲海峽的26艘韓國船舶表示：“以船員安全爲最優先的前提，正綜合考慮航運公司立場和國際合作格局，制定確保船舶安全通過海峽的方案。”他接著表示：“船員安全每天都在確認，被困在船內雖然令人憋悶，但截至目前沒有出現任何問題。船內備有約兩周的糧食和四周的醫療用品。”朴訓祥 tigermask@donga.com