停戰還是擴戰……美伊進入“倒計時”

美國總統特朗普在推遲對伊朗發電廠等民間基礎設施的攻擊時限的前一天當地時間6日警告稱：“到明天（7日）晚上12點爲止，伊朗的所有橋樑都有可能被夷爲平地。”他當天在白宮舉行的記者會上表示：“有可能使伊朗的所有發電站處於無法運轉狀態，燒掉、炸掉，將無法再使用。”5日，他把推遲攻擊伊朗民間基礎設施的時限從6日晚8時推遲到7日晚8時（以美國東部時間爲準，韓國時間8日上午9時），推遲了一天。在確認這一消息的同時，他還提高威脅程度稱，如果與伊朗無法達成協議，將立即展開集中攻擊，在4小時內摧毀伊朗國內的主要民間設施。特別是，特朗普強調，推遲攻擊的時限結束後，伊朗的主要基礎設施將被夷爲平地。他說：“明天晚上8點之前有時間。之後將不再留下橋樑和發電站。正如我所說，將是徹底的摧毀。”一旦攻擊發電站等，將被認爲不僅是對軍事體系，也是讓產業、通信、行政等國家運營癱瘓的措施。對此，伊朗反駁稱：“這是陷入妄想的美國總統的無禮傲慢的言辭。”伊朗還表示，“如果一再對（我們的）民間目標進行攻擊，我們的下一個攻擊和報復作戰階段將展開更加強大、更廣泛的打擊”，預告將進行全方位報復。特朗普當天表示，與伊朗的談判“進展順利”，暗示了達成協議的可能性，但就在推遲攻擊的前一天，雙方就主要談判焦點問的題立場差異很大。特別是對於重新開放伊朗封鎖的霍爾木茲海峽，特朗普斷然表示：“這是非常大的優先順序。”相反，伊朗則要求制定新的《協議》，以確保霍爾木茲海峽的安全航行，堅持維持對海峽的控制。對於巴基斯坦等斡旋國提出的“先停戰方案”，雙方都沒有直接表示接受。特朗普就停戰建議評價說：“這是重要的進展。（但）還不夠。”伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社當天報道說，伊朗向巴基斯坦表達了正式答覆，內容不是停戰，而是要求“完全、永久的停戰”。雙方如此針鋒相對，可能是直到談判時限結束爲止，最大限度地提高談判力的戰略。但有人擔心，如果找不到妥協點，將很難避免戰爭的激化和長期化。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com