三星電子單季盈利57萬億韓元 刷新韓國企業曆史紀錄

三星電子今年第壹季度（1至3月）營業利潤突破57萬億韓元，刷新了韓國企業曆史紀錄。三星電子大幅超越此前自身保持的20萬億韓元的季度營業利潤最高紀錄，再次創下曆史新高。有評價認爲，在人工智能（AI）引發的存儲芯片超級周期中，三星電子的業績已躍升至全球科技巨頭水平。三星電子7日公告，據初步統計，今年第壹季度合並基准銷售額爲133萬億韓元，營業利潤爲57.2萬億韓元。該數據較去年同期分別增長68.06%和755.01%。此前韓國企業季度銷售額和營業利潤的最高紀錄，是去年第四季度（10至12月）三星電子創下的93.8萬億韓元銷售額和20.1萬億韓元營業利潤。三星電子僅用壹個季度便刷新了自身紀錄，再次創下曆史最高季度銷售額和營業利潤。尤其值得關注的是，營業利潤在3個月內增長185%，接近翻了兩番。證券界甚至有分析認爲，隨著存儲芯片供不應求的持續，三星電子今年全年營業利潤有望達到300萬億韓元，明年達到400萬億韓元，躍居全球首位。上明大學系統半導體工程系教授李鍾煥表示，隨著三星電子擴大對英偉達的高帶寬存儲器（HBM）訂單以及通用動態隨機存取存儲器（DRAM）需求強勁，三星電子業績預計將在相當壹段時間內保持高位增長。李敏娥記者 omg@donga.com