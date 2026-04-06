中東引發的糧食危機憂慮日益加劇……是時候提前檢查飯桌物價了



無法預測何時結束的美國、以色列和伊朗之間的戰爭使國際糧食市場動盪不安。進入糧食播種期4月，因爲霍爾木茲海峽封鎖，肥料的主要原料——尿素、硫的供應出現了問題。即使包括自給率超過95%的大米在內，整體穀物自給率也只有20%的韓國對農產品價格上漲的衝擊非常脆弱。如果戰爭不能儘快結束，下半年韓國人的飯桌物價很有可能進入緊急狀態。



3月份中東產尿素的出口價格與2月份相比上漲38%，與去年同期相比上漲172%。再加上霍爾木茲海峽的封鎖，供應處於停止狀態。韓國38%的氮肥原料尿素是通過該海峽進口的。生產玉米、大豆等飼料用穀物的國家也鬧得沸沸揚揚。如果因肥料不足而耽誤農活，全世界畜產品、乳製品和以此爲原料的加工食品的價格也會上漲。韓國95%的飼料作物都是從海外進口的。油價暴漲導致全球漁船作業萎縮，人們越來越擔心水產品價格上漲的“魚通脹”。政府表示，主要化肥企業儲存了可用到7月底的原材料和成品庫存，因此國內供應出現差池的可能性不大。但是，如果中東風險長期化，就不能掉以輕心。以進口農畜水產品爲原材料的食品企業也因價格暴漲而叫苦不迭。雖然因爲看政府的臉色不能馬上上調，但隨着時間的推移，很難承受價格上漲的壓力。



中東戰爭很有可能演變成農產品、畜產品、水產品價格同時上漲的“農業+通貨膨脹”。這是全世界從未經歷過的罕見情況。爲了應對霍爾木茲海峽的封鎖，最近聚集在英國倫敦的40多個國家的外交部長們討論的最嚴重的主題也是糧食危機。韓國政府也應該考慮到最壞的情況，做好即使糧食不足、食品價格上漲持續到明年也能扛過去的準備。



有必要對比去年上漲20%左右的大米價格等給飯桌物價、外出就餐價格帶來負擔的國內因素進行徹底的重新檢查。政府應該掌握國內生產無法應對的農畜水產品需求，並考慮給企業提供關稅等獎勵的方案。

