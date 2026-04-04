朝鮮似擴建東倉裏衛星發射場周邊設施

經確認，朝鮮已完全拆除位于平安北道鐵山郡東倉裏西海衛星發射場附近的兩個村莊。該發射場可發射偵察衛星及洲際彈道導彈（ICBM）等遠程火箭。據美國朝鮮專業媒體“38 North”對2日（當地時間）衛星照片的分析，位于平安北道鐵山郡東倉裏西海衛星發射場附近的子江洞和長鴨洞村莊已從地圖上消失。除港口附近幾棟建築外，村內數百棟建築已被拆除。“38 North”分析認爲，這可能是朝鮮最大航天中心——西海衛星發射場擴建工程的壹部分。朝鮮在上月舉行的第九次勞動黨大會上公布了國防力量強化五年計劃，內容包括偵察衛星及用于攻擊衛星的特殊資産等。西海衛星發射場是朝鮮自2012年以來進行7次衛星發射嘗試的地點，包括偵察衛星“萬裏鏡1號”（2023年11月發射）。自2022年朝鮮國務委員長金正恩視察西海衛星發射場後，壹直在進行新發射台及追加試驗設施的建設及擴建工程，但自2024年5月第四次軍事偵察衛星發射嘗試後，未再進行衛星發射。韓國政府3日在國防部大樓召開防衛事業推進委員會會議，決定購買可在更高空攔截朝鮮彈道導彈的SM-3攔截導彈。SM-3導彈將在2026年至2031年間投入7530億韓元，通過政府間合約——對外軍售（FMS）方式從美國引進。據悉引進數量約爲20至30枚。SM-3導彈可由正祖大王級宙斯盾驅逐艦發射，在中間階段（高度90至500公裏）摧毀朝鮮潛射彈道導彈（SLBM）及高角度發射的中程彈道導彈（IRBM）級以上導彈，而這些是地面攔截導彈難以應對的目標。申娜莉記者、 尹相虎=軍事專門記者 journari@donga.com、ysh1005@donga.com