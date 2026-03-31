能源-供應鏈“雙重沖擊”重創韓國經濟

隨著美國、以色列與伊朗的戰爭持續超過壹個月，能源供需與供應鏈同時受到沖擊的複合型打擊正在影響韓國經濟。由于被稱爲世界經濟“能源動脈”的霍爾木茲海峽遭封鎖，導致石油及石油制品供應出現差池，其影響已超越産業界，蔓延至衣食住行等民生各方面。源自中東的能源與供應鏈“雙重沖擊”正從根本上動搖韓國經濟。李在明總統當天在濟州漢拿會展中心舉行的市民見面會上談及中東局勢引發的危機時表示：“情況比想象的更糟。不僅是眼下，未來局勢似乎也會更加不穩定。”在産業壹線，不僅煉油、石油化工行業，連造船、鋼鐵、建設、生物、化妝品行業也接連受到沖擊。建築工地也因油漆、隔熱材料等主要建材價格大幅上漲，以及以乙烯爲原料的混凝土外加劑等材料短缺，導致工期受阻。中東事態的波及效應蔓延至整體經濟，其原因在于此次危機不同于過去，能源與供應鏈同時受到沖擊。2020年“新冠疫情大流行”時期是全球供應鏈受挫，2022年俄烏戰爭時則是國際油價飙升的能源危機。而此次，霍爾木茲海峽遭封鎖導致國際油價飙升，石油、液化天然氣（LNG）等進口受阻，同時被稱爲“石油化工大米”的工業基礎原料——石腦油和乙烯等的供應鏈也遭到直接打擊。石油價值鏈的斷裂，不僅影響到工業原材料，還波及到塑料袋、塑料制品、尿布等生活必需品的供應，甚至建築材料和農業用品的供應也出現問題。此次事件暴露了韓國經濟在能源和工業基礎原材料方面幾乎完全依賴海外進口的軟肋。近期，經濟合作與發展組織（OECD）因中東事態下調了各國今年的經濟增長率預期，其中將韓國的調整幅度（-0.4個百分點）定爲僅次于英國（-0.5個百分點）的水平，這也是因爲韓國對中東能源的高度依賴。專家們預測，若事態長期化，將對政府設定的今年2.0%的增長目標産生負面影響。世宗大學經營學系教授金大宗（音）擔憂道：“如果戰爭持續壹年以上，經濟增長率有可能驟降至0%左右。”共同民主黨與政府當天繼石油化工産業核心原料石腦油之後，又開始考慮對合成樹脂實施出口限制。此舉旨在因擔心合成樹脂制成的塑料價格上漲，而提前進行供需管理。當天，韓元兌美元彙率在下午場外交易中升至1521.1韓元，自2009年3月全球金融危機以來時隔17年首次突破1520韓元大關。