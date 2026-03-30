金孝周，壹切順利的壹天…54洞低于標准杆25杆 創最低杆數紀錄

金孝周（31歲，照片）創下美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽54洞最低杆數新紀錄，距離連續兩周奪冠更近壹步。金孝周在29日于美國亞利桑那州鳳凰城的旋風高爾夫俱樂部（72杆）舉行的美國女子職業高爾夫巡回賽福特錦標賽第三輪比賽中，全場零柏忌，抓下1只老鷹和9只小鳥，打出低于標准杆11杆的61杆。金孝周以總計低于標准杆25杆的191杆成績，以4杆優勢領先排名第二的內莉•科達（28歲，美國），躍居單獨領先。低于標准杆25杆的191杆是美國女子職業高爾夫巡回賽54洞最低杆數新紀錄。此前的紀錄是由安妮卡•索倫斯坦、金世煐、畑岡奈紗、姜丹尼爾等人保持的192杆。美國女子職業高爾夫巡回賽72洞最低杆數紀錄是金世煐在2018年索恩貝裏精英賽上創造的低于標准杆31杆的257杆。如果金孝周在最後壹輪再減少7杆或以上，她將達成新的紀錄。上周在奠基人杯中奪得賽季首冠的金孝周，在本屆比賽中也延續著絕佳的擊球手感。金孝周表示，“從第壹杆到第十杆，壹切都非常順利”，“無論是發球杆、鐵杆，還是推杆，壹切都如我所願。”截至第二輪比賽，金孝周還落後科達2杆，但在當天比賽的前半程，她便減少了4杆，升至並列領先。隨後，她在10號洞推進了約10米的長推小鳥球，成爲單獨領先者。之後，她在11號洞抓下小鳥，12號洞擒獲老鷹，13號洞再添小鳥，不斷擴大領先優勢。繼上周之後，金孝周再次在冠軍組中與科達相遇，她表示，“因爲是領先者，最後壹天可能會更緊張，但我只想做好自己該做的事，希望能笑著完成比賽”，“在這個賽場，任何人都能打出‘最低杆數’，因此我會集中注意力直到最後。”科達則表示，“我也毫無失誤地減少了5杆，但與金孝周壹比，感覺微不足道。”兩位選手將于30日上午5點40分在冠軍組開球。金正勛記者 hun@donga.com