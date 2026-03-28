實力與人品俱佳的“超級明星”大谷翔平（32歲•洛杉矶道奇隊）再添壹段佳話。爲迎接2026賽季美國職業棒球大聯盟（MLB）揭幕戰，他向所有隊友贈送了價值4000美元（約合600萬日元）的高級手表。據MLB官網27日報道，在當天于主場對陣亞利桑那響尾蛇隊的揭幕戰之前，道奇隊球員的個人更衣櫃裏擺放著大谷翔平准備的驚喜禮物。這是大谷翔平擔任廣告代言人的日本手表品牌精工的高級手表。禮品盒內附有壹張紙條，上面寫著“讓我們實現三連冠”。去年，大谷翔平作爲擊球手打出55支本壘打，作爲投手取得2.87的自責分率，帶領道奇隊實現世界大賽兩連冠。此次他向全隊送上慷慨的禮物，堅定了沖擊三連冠的決心。二壘手米格爾•羅哈斯（37歲）表示：“我會永遠珍藏大谷送的這塊手表”，“我會記住這是世界頂尖選手在2026賽季揭幕日送給我們的禮物。”道奇隊主教練戴夫•羅伯茨也表示：“與大谷共事已是第三年，他每年都會在揭幕日准備禮物。他真是壹位體貼的球員。”去年3月，在日本東京對陣芝加哥小熊隊的揭幕戰（即東京系列賽）時，大谷翔平曾向全隊贈送了自己代言的“Beats”耳機。在溫馨的氛圍中，道奇隊取得了令人欣喜的首勝。當天，道奇隊先發投手山本由伸（28歲）投滿6局，失2分，表現出色。在0比2落後的第五局下半，第八棒擊球手安迪•佩奇（26歲）打出逆轉三分本壘打，球隊最終以8比2實現逆轉獲勝。作爲第壹棒指定擊球手首發出場的大谷翔平，記錄爲3次擊球1支安打，1次四壞球保送，1次觸身球，得1分。大谷翔平將在下月1日對陣克利夫蘭隊的比賽中作爲先發投手，迎來本賽季首次登板投球。李素研記者 always99@donga.com