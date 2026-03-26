戴着手銬指指點點的“毒梟”……20名調查人員正式展開調查

警方對25日上午從菲律賓被遣送回韓國的“電報毒品王”朴旺烈（48歲）正式展開了調查。朴旺烈當天上午7時16分許通過仁川國際機場入境。他露面時由護送人員抓住雙臂，頭戴黑色棒球帽。戴着手銬的手被黑布遮住，短袖開衫之間露出雙臂的紋身。他沒有戴口罩，擡頭挺立走出入境處。但是，對於記者提出的“是否承認毒品流通嫌疑”等提問，他沒有做出特別的回答。朴旺烈涉嫌在菲律賓某甘蔗田殺害3名韓國人，在菲律賓服刑期間也在社交平臺“電報”上以“全世界”的網名展開活動，在國內組建毒品流通組織大規模流通毒品。他在2022年被菲律賓最高法院認定犯有謀殺罪，被判處60年長期監禁，並被關押在新比利比德監獄。警方決定將此前在多個警察署進行的有關朴旺烈的調查合併到京畿北部警察廳。專門人力由京畿北部廳毒品調查人員12名、慶南廳毒品調查人員2名、首爾廳虛擬資產分析組6名等共20人組成。當天接手朴旺烈的京畿北部廳從送還第一天開始着手調查。不接受調查的時候，朴旺烈將被關押在議政府警察署拘留所。警方最快將於26日申請對朴旺烈的拘捕令。2016年在菲律賓巴科洛市的一處甘蔗田裏，與朴旺烈一起殺害3名韓國人的共犯金某在2017年被判處30年有期徒刑。對此，朴旺烈曾表示：“（回到過去）也會做同樣的事情。”但是，鑑於殺人罪在菲律賓已被判有罪，因此不用在韓國再次接受調查，只對國內毒品流通嫌疑進行調查。從朴旺烈那裏得到毒品並在國內流通的所謂“梵蒂岡王國”李某（31歲）2021年被判處有期徒刑10年，目前正在服刑。根據調查過程，以臨時引渡形式被遣返的朴旺烈有可能在韓國停留更長時間。法務部國際刑事科科長李智妍（音）當天表示：“原則上，如果國內調查和審判結束，就要回到菲律賓服刑，但如果有必要，將與菲律賓合作，協商延長臨時引渡期限。”仁川=曹承衍記者 cho@donga.com