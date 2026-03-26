“卡塔爾宣佈液化天然氣遭遇不可抗力”……要重新制定能源中長期計劃



據外媒報道，佔世界液化天然氣供應20%的卡塔爾國營能源企業——卡塔爾能源就與韓國、中國、意大利、比利時等主要液化天然氣進口國簽訂的長期供應合同宣佈“不可抗力”。宣佈不可抗力是在戰爭或自然災害等無法正常履行合同時，爲了避免賠償等法律責任，提前告知的措施。



卡塔爾最近因伊朗的導彈和無人機攻擊，北部拉斯拉潘產業城市內的2處液化天然氣生產設備和1處天然氣液化燃料設施遭受損失。據悉，此次攻擊破壞了卡塔爾約17%的液化天然氣出口能力。如果卡塔爾正式宣佈不可抗力，液化天然氣交貨義務將被推遲。隨着世界20%的液化天然氣進出的霍爾木茲海峽癱瘓，卡塔爾中斷供應的雙重不利因素將成爲現實。



青瓦臺就卡塔爾宣佈液化天然氣供應遭遇不可抗力表示：“尚未正式決定。考慮到卡塔爾產進口出現差池的可能性，正在採取應對措施。”韓國從卡塔爾進口的液化天然氣約佔15%。要依靠澳大利亞、馬來西亞、美國等非中東液化天然氣出口國，按照計劃順利完成進口源頭多元化的工作。



問題是，在高油價導致物價上漲壓力增大的情況下，卡塔爾中斷供應有可能導致其他地區液化天然氣價格的連鎖價格暴漲。液化天然氣佔國內能源消費的20%、電力生產的28%。如果液化天然氣價格上漲，電力生產單價也會上漲。因此，提前啓動正在整頓中的10座核電站，推遲關閉煤炭發電站的時間等緊急對策將不可避免。



取暖、炊事等國內家庭用能源的一半是液化天然氣。據說，如果將取暖溫度降低1°C，就可以減少約7%的能量。在採取減少取暖或熱水使用的能源節約對策的同時，要迅速編制補充預算，必要時應減輕低收入層或個體戶的城市煤氣上漲負擔。液化天然氣還用於生產化肥原料尿素，其價格暴漲有可能導致化肥和糧食價格上漲，對此也要做好準備。



有預測稱，卡塔爾需要3-5年時間才能恢復因伊朗攻擊而受損的液化天然氣生產及出口設施。應該假設卡塔爾液化天然氣供應全面中斷的“卡塔爾歸零”狀況長期化，周密地制定中長期能源供需對策。

