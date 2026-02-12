天生“金牌基因”——跳台滑雪與冰壺兄妹合鑄金牌

“奧林匹克基因”再顯神威。2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運會上，兩對兄妹選手攜手斬獲金牌。斯洛文尼亞的多門•普雷夫茨（26歲）與妮卡•普雷夫茨（21歲）兄妹是其中之壹。兩人11日在意大利普雷達佐舉行的跳台滑雪混合團體賽中，以合計1069.2分的成績奪冠。決賽輪按照男女各兩人共四名選手飛行距離等相加排定座次，最後出場的多門跳出102米，爲斯洛文尼亞鎖定金牌。此前在女子個人標准台比賽中摘得銀牌的妮卡，收獲了本屆冬奧會個人第二枚獎牌。首次參加奧運會即獲金牌的多門笑言：“兄妹壹同奪牌，這必將載入奧運史冊。”這枚金牌再次印證普雷夫茨家族“跳台滑雪名門”的地位。五兄妹中已有四人成爲奧運獎牌得主。長子彼得•普雷夫茨（34歲）共獲得4枚奧運獎牌，包括2014年索契冬奧會標准台銀牌、2022年北京冬奧會混合團體金牌。次子采內•普雷夫茨（30歲）亦在2022年北京冬奧會男子團體賽中與兄長聯手摘銀。此番多門與妮卡再添1金1銀，該家族奧運獎牌總數已增至6枚。同日在科爾蒂納丹佩佐冰壺賽場，瑞典兄妹的“金牌基因”同樣閃耀。伊莎貝拉•布拉諾（29歲）與拉斯穆斯•布拉諾（32歲）兄妹在冰壺混雙決賽中以6比5戰勝美國隊登頂。拉斯穆斯繼2018年平昌冬奧會銀牌、2022年北京冬奧會金牌後，連續三屆奧運會站上領獎台。布拉諾兄妹的“冰壺基因”源自父親馬茨•布拉諾（61歲），這位瑞典冰壺前國手曾兩度奪得世錦賽冠軍。李素研記者 always99@donga.com