爲多套住宅擁有者打開“退路”的政府……鞭子與胡蘿蔔並舉是政策的基本



韓國政府決定，將於5月9日結束多套住宅擁失者轉讓稅重課措施的延期，但如果無住宅者到當天爲止簽訂多套住宅者的住宅購買合同，將最長推遲兩年的實際居住義務。爲了讓多套住宅者的出售房產在市場上充分消化，還提出了暫時允許無住宅者進行“差額投資（帶着全租購買住宅）”的胡蘿蔔政策。這是爲了恢復推遲4年的轉讓稅重課措施，壓迫多套住宅擁有者出讓房產，同時考慮到被土地交易許可制等束縛的現實，打開退路，將副作用最小化的措施。



過去文在寅政府的房地產政策失敗，是因爲在以低利率向市場投放資金、住宅供應不足的情況下，採取了堵住多套住宅者進路與退路的“趕兔子式”限制。當時，政府爲了誘導多套住宅者出售房產，提高擁有稅，並重課轉讓稅。由於擁有和出售都變得困難，退路被堵的多套住宅者選擇了贈與代替出售或只留下首爾江南等高價住宅的“一套優質房”來應對。



2020年，爲了保護租戶，引進了包括合同更新申請權和全月租上限制等在內的租賃三法。當時，全租金短期暴漲，還出現了再次推高房價的惡性循環。結果，文在寅最近也不得不承認，“房地產政策，確實是我們失敗了”。這是一次痛徹心扉的教訓，提醒我們“鞭策”一邊倒的限制絕對不能夠穩定市場。



政府表示，繼此次多套住宅者轉讓稅重課結束措施後，將減少對註冊租賃住宅的稅制優惠。李在明總統表示，“首爾市內公寓42500戶絕對不是少量出房”，期待以多套住宅搞租賃的經營者出售。其意圖是，逐一尋找並消除讓多套住宅者不出售商品而堅持下來的制度跳板。



如果多套住宅者等擁有的現有住宅出售房產較多，有助於短期內穩定住宅市場。這是因爲歷屆政府都致力於限制多套住宅者和誘導出售。但是“打地鼠”式的多套住宅者限制措施也會產生副作用。在威脅要出售商品之前，首先要營造良好的銷售環境，這纔是減少副作用的方法。“鞭子”和“胡蘿蔔”是政策的基本。

