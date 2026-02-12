三星：“HBM4技術力世界最高……客戶公司也很滿意”

三星電子首席技術官宋在赫就向英偉達等科技大企供貨的三星高帶寬存儲器（HBM）第六代（HBM4）產品表示：“顧客公司的反饋非常滿意。（三星HBM4）在技術上是最棒的。”宋在赫11日出席在首爾市江南區COEX舉行的“半導體韓國2026”時，被記者問到“如何看待HBM4的情況”，作出了上述回答。宋在赫表示：“可以看作是展示了以世界上最好的技術力應對的三星的原貌。”預計本月末在業界首次向英偉達出貨的三星HBM4的數據處理速度爲每秒11.7Gb（十億字節），超過了國際半導體標準協議機構的標準（每秒8Gb）。宋在赫說：“三星內部擁有內存、代工、包裝等流程，製造產品方面有非常好的環境。雖然良率（正品率）難以用數字來表達，但內部持積極評價。”當被問及在後續HBM產品上是否也有信心成爲業界第一，他回答說：“正在朝這個方向準備。”宋在赫隨後參加了“半導體韓國”的主題演講，介紹了定製（c）HBM等目前正在準備的新一代產品。宋在赫表示：“已經確保了將電力消耗減少一半的cHBM實驗，在此基礎上更進一步，正在考慮由‘基板’承擔圖像處理器部分作用的‘三星定製HBM’。”宋在赫還提到與將圖像處理器和存儲器側置的現有結構不同、進行垂直堆疊的HBM，並表示：“在物理人工智能時代所需的速度和電力效率方面，將實現巨大的革新。”朴賢益記者 beepark@donga.com