《專欄》被強硬派油管博主“操控”的朝野黨代表

在朝野兩黨在6月3日地方選舉前夕目前實際上都經歷着“內戰”的情況下，政界有人指出，很大原因是制度政治被強硬派油管（YouTube）博主的煽動所操控。越來越大的批評之聲指出，因爲黨內基礎薄弱，朝野代表都被各陣營的“強音發聲者”的極端主張所左右，幾乎到了被指“操控”的程度，矛盾和分裂正在擴大再生產。執政黨內部出現了親執政黨傾向的油管博主金御俊（音）支持一人一票制、黨派合併等共同民主黨代表鄭清來連任的所謂“合黨企劃說”等。其核心要義是，金御俊爲了鄭清來連任黨代表和成爲下屆總統候選人，推進了合併提議。有人指出，鄭清來通過金御俊設立的Danzy日報公告欄等展開了輿論戰，金御俊則以支援的方式繼一人一票制之後，強行推進合黨，最終導致了領導力危機。在國民力量黨，黨權派和非黨權派的“懲戒內戰”以及黨代表張東赫迴避“與尹錫悅前總統割裂”的爭議中，也有油管博主的存在。上個月入黨的高成國等強硬保守的油管博主們要求黨權派“清除絆腳石”“驅逐背叛者”，要求開除親韓東勳派和反黨權派。張東赫迴應了開除韓東勳，高某等人主張應該整理裴賢鎮、高東鎮、鄭成國議員乃至首爾市長吳世勳。雖然黨內外要求張東赫改變路線的呼聲很高，但代表“尹錫悅再來”勢力的油管博主全韓吉（音）等仍在阻礙前進的步伐。他追問張東赫立場是否有變化，張東赫最終給出了“與尹錫悅割裂是分裂的開始”的回答。仁川大學政治外交學系教授李俊漢（音）表示：“兩黨代表脆弱的是勢力、組織和揚聲器。油管博主們這些都有，已經成爲了權力。兩位代表成爲了彌補其不足之處的合作伙伴。”金俊一記者、許東俊記者 jikim@donga.com、hungry@donga.com