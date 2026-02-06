特朗普構建“稀土封鎖”聯盟…夾在中美之間的韓國處境兩難

唐納德•特朗普美國政府于4日（當地時間）正式宣布啓動旨在確保關鍵礦産、以對華牽制爲目的的貿易聯盟——“資源地緣戰略合作論壇”（FORGE）倡議。美國正推動以盟友和友好國家爲中心，促成55個國家參與該倡議。該聯盟針對壟斷全球90%以上稀土精煉的中國，實質上是美國聯合盟友和友好國家重組關鍵礦産生態系統，旨在對華進行經濟封鎖，預計將引發中方反彈。對韓國而言，持續參與雖有利于穩定獲取資源，但也可能面臨中國報複性出口管制等風險。美國副總統J•D•萬斯當天在華盛頓美國國務院大樓主持關鍵礦産部長級會議時表示：“今天，特朗普政府提出了壹項具體機制，旨在使全球關鍵礦産市場回歸更健康、更具競爭力的狀態。”美國國務卿馬可•盧比奧也表示：“我們已經變得完全依賴于某個控制礦産供應鏈的實體。”兩人均明確指出“資源地緣戰略合作論壇”倡議的宗旨和目標旨在針對中國對稀土的控制。此前在2日，特朗普政府還宣布了壹項名爲“金庫計劃”（Project Vault）的、旨在爲國內産業儲備關鍵礦産的計劃。萬斯副總統和盧比奧國務卿當天特別敦促受邀國家盡快加入該計劃。曾擔任“資源地緣戰略合作論壇”前身“關鍵礦産安全夥伴關系（MSP）”主席國的韓國，預計將在6月前暫時擔任“資源地緣戰略合作論壇”倡議的主席國。韓國外交部表示：“計劃擴大與七國集團、‘資源地緣戰略合作論壇’成員國及主要關鍵礦産保有國的合作，積極推動全球關鍵礦産供應鏈的穩定與多元化。”然而，韓國尚未簽署美國趁此次會議之機提議的有關關鍵礦産供應鏈安全的諒解備忘錄（MOU）。韓國政府高層相關人士表示：“仍在審議中，不得不考慮與中國的關系。”這意味著，在特朗普政府爲降低對稀土等關鍵礦産的中國依賴度、以盟友爲中心重組關鍵礦産供應鏈之際，參與其中可能會刺激中國。華盛頓=申振宇 常駐記者、李潤泰記者 niceshin@donga.com、oldsport@donga.com