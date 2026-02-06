如同意大利短道速滑“活著的傳奇”阿麗安娜•方塔娜（36歲）壹般，有壹群運動員以二十余年不變的激情堅守著冬奧會的舞台。壹生僅參加壹次奧運會便可獲得“奧林匹克運動會手”的榮譽。然而，這些人通過不斷磨砺自我，幾乎保持全勤，即將迎來他們的第七次奧運之旅。意大利資深單板滑雪運動員羅蘭德•菲施納勒（46歲）的時光在倒流。菲施納勒于2002年鹽湖城冬奧會首次亮相奧運，2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會將是他參加的第七屆奧運會。盡管24年時光流逝，菲施納勒反而正處于此刻的巅峰時期。在初次參賽的2002年冬奧會男子平行大回轉項目中僅列第19位的他，于2014年索契冬奧會上升至第8名，2018年平昌冬奧會第7名，2022年北京冬奧會則躍居第4名。在主場舉辦的這屆奧運會上，他首次將目光投向了領獎台。菲施納勒去年3月在瑞士聖莫裏茨舉行的國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）單板滑雪世界錦標賽平行大回轉項目中奪得金牌，並創造了“史上最年長冠軍”紀錄。菲施納勒當時表示：“我總是抱著這可能是最後壹次的想法參加比賽。”夢想在祖國舉辦的奧運會上完成華麗“最後壹舞”的菲施納勒說：“除了奧運獎牌，我拿過所有獎牌。我無法放棄站上奧運領獎台的渴望。”墨西哥女子高山滑雪代表薩拉•施萊弗（47歲）也即將第七次參賽。本屆賽事之所以特別，是因爲她將和兒子拉塞•蓋克肖拉（18歲）壹同馳騁雪場。這在冬奧會曆史上是首次出現母子選手在同壹屆賽事的同壹項目上並肩作戰的狀況。施萊弗于1998年長野冬奧會時首次踏上奧運舞台，代表美國參賽，2011年宣布退役後，于2014年入籍墨西哥，並從2018年平昌冬奧會開始代表墨西哥出戰。曆屆冬奧會中，最多參賽紀錄由日本跳台滑雪運動員葛西紀明（53歲）和德國速度滑冰運動員克勞迪娅•佩希施泰因（53歲）共同保持，爲八次。如果菲施納勒和施萊弗參加2030年法國-阿爾卑斯冬奧會，則將追平他們的紀錄。在參加本屆冬奧會的韓國選手中，金俊浩（31歲，速度滑冰）是第四次出征，保持著“現役選手最多參賽”紀錄。李素研記者 always99@donga.com