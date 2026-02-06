比印尼更落後的韓國股市，要努力改善不穩定的體質



海外媒體在報道亞洲金融市場時，經常拿來與韓國進行比較的國家是印度尼西亞。雖然將韓國與人均國內生產總值僅爲5000美元左右的國家相比較並不合適，但從全球角度來看，這也是情有可原的。韓國和印度尼西亞是1997年亞洲金融危機時接受國際貨幣基金組織救助的“難兄難弟”。



一旦出現衝擊世界金融市場的不利因素，原本處於弱勢的兩國受到了多大打擊備受關注。用最近的話來說，如果要說“撓頭的話”，2022年彭博社把韓幣和菲律賓比索、泰國銖一起評選爲最脆弱貨幣。其中沒有提到印度尼西亞的盧比。



這一次，韓國和印度尼西亞又被捆綁在一起。2日，亞洲股市因“沃什發作”而動盪不安。前美聯儲理事凱文·沃什被提名爲美聯儲主席候選人後，由於擔心他的鷹派傾向（偏好通貨緊縮），美元強勢的預測進一步加深。繼投資者們爲購買美元而拋售金、銀之後，還想拋售亞洲股票的心理擴散開來。韓國和印度尼西亞股市的動盪程度成爲了關注焦點。韓國綜合股指（Kospi）較前一交易日下跌5.26%，跌幅大於印尼跌幅（4.88%）。作爲韓國競爭對手的臺灣和日本股市下跌1%左右，中國和香港股市下跌2%左右。



韓國股市的個人投資者比重較高，爲60%-70%。由於他們的短期投資傾向較強，股市更加動盪。最近流動性增加，股市成績好轉，投資者存款突破了100萬億韓元。也就是說，短線傾向較強的投資者投入和抽出的資金規模變大，市場也更容易成爲蹺蹺板。



問題是，隨着最近高匯率越來越嚴重，韓國股市的變動性更加嚴重。如果韓元貶值，投資者們就會擔心匯率損失，紛紛拋售韓國股票，將韓元兌換成美元。也就是說，韓元對美元匯率越是波動，綜合股指和科創板股指（KOSDAQ）的變動性就越大。



部分個人投資者將暴跌視爲低價收購機會。但如果變動性太強，就難以得到外界的信任。雖然韓國股市市價總額超過德國進入世界前十名，但很少有人認爲韓國股市的基礎體力進入世界前十名。



要想培養股市不受對外不利因素影響的體力，有必要修改“半導體兩大巨頭”三星電子和SK海力士的市價總額接近40%的傾斜結構。以目前的這種結構，如果人工智能泡沫成爲現實，股市可能會瞬間崩潰。爲了讓多種基礎產業成長，更迫切需要挖掘革新企業並給予支援。



政府也有很多政策需要開發，例如制定可以誘導個人投資者長期分散投資的稅金減免優惠等。也有必要培養國民年金等韓國股市的“大手筆”機構投資者。根據專業的運營方針，如果長期分散投資的基金增大，市場動盪時將成爲最低的安全閥。現在是改善韓國股市體質的時候了。

