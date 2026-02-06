鋼琴家任奫燦：“推出《哥德堡變奏曲》實況專輯，深感榮幸”

“這讓我聯想到壹個人所經曆的人生旅程。”對年輕鋼琴家任奫燦（22歲）而言，約翰•塞巴斯蒂安•巴赫（1685∼1750年）的《哥德堡變奏曲》是他壹直夢想著終有壹日要面對的曲目。2022年在美國範•克萊本國際鋼琴比賽中以18歲最小年齡奪冠時，他曾表示：“壹定要在獨奏會上演奏《哥德堡變奏曲》。”去年4月25日，他通過在美國紐約卡內基音樂廳舉行的獨奏會，最終實現了長久以來的夙願。6日，任奫燦發行了收錄該場獨奏會實況的專輯《巴赫：哥德堡變奏曲》。他在近期書面采訪中表示：“這首樂曲以詠歎調開始，奏出三十段富有人情味的樂章，最後再現詠歎調的結構，讓我聯想到人生。感覺‘這正是演奏這首曲子的時機’到來了。”任奫燦與這首曲子的緣分可追溯至童年。他八歲時，在被譽爲最佳巴赫演奏者的鋼琴家格倫•古爾德（1932∼1982年）的唱片套裝中首次接觸到這首音樂。他說：“在贊歎其宏偉與優美之後，這部作品便壹直留存在我心中。”巧合的是，古爾德同樣是在22歲時錄制了這部作品。創作于1741年的《哥德堡變奏曲》雖已誕生超過300年，但由于需要兼具情感與技巧的深度，仍被視爲經驗豐富的鋼琴家們也難以逾越的高峰。任奫燦表示：“能將這首音樂錄制成專輯，而且還是卡內基音樂廳演出實況，對鋼琴家而言是莫大的榮幸。”“我不太傾向于將《哥德堡變奏曲》無休止地诠釋得過分嚴肅。我認爲這首曲子最富有人情味，充滿了戲谑與幽默。同時，我也認爲它是情感從內心深處自然流露的樂曲。”任奫燦去年3月舉辦了壹場遊擊獨奏會，並將全部收益（1億韓元）捐贈給了患病兒童。對此他表示：“我認爲只是做了該做的事。我的心早已完全被音樂填滿，除此之外的任何東西都屬過分。”那麽，接下來他想挑戰的曲目是什麽呢？任奫燦說：“想挑戰的太多，難以盡述。”但他也給出了充滿熱情的回答：“幾天前我夢見自己開了場獨奏會，記得上半場演奏了勳伯格的《三首鋼琴小品》、巴赫的《第六號帕蒂塔》，下半場演奏了貝多芬的《迪亞貝利變奏曲》。”任奫燦2024年發行的《肖邦：練習曲》專輯去年在英國BBC音樂雜志獎中獲得三項大獎，其成就在國際上持續獲得認可。此次專輯僅憑預售便已在韓國達成“金唱片”（銷量超5000張）銷量。當被問及此類“音樂成就”時，他給出了平淡的回答。“或許每天追尋音樂才是真谛。相信並追隨內心的聲音似乎最爲重要。”史智媛記者 4g1@donga.com