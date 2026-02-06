警方對姜仙佑-金景申請拘捕令……要厲行改革結束公推不正之風



警方5日對涉嫌以地方選舉公推爲代價授受1億韓元賄賂的姜仙佑議員和前首爾市議員金景（音）的拘捕令。雖然對兩人的司法審判取決於法院，但此次事件並不是在司法領域結束的事情。有力政黨對公推捐款往來本身也不能置之不理，而且從收受錢財的國會議員介入公推被曝光來看，情況更加嚴重。這不得不讓人懷疑在6月3日地方選舉中各政黨的公推能否透明、公正地進行。



金景在2022年地方選舉中希望共同民主黨公推的首爾市江西區是姜仙佑的選區。金景因多套住宅問題被排除在公推對象之外，但由於曾是公推管理委員的姜仙佑強烈主張公推，所以被單數公推。曾擔任黨公推管理委員會幹事的金炳基議員在聽到收受金錢的事實後，仍然置之不理。這無異於本應嚴格管理公推的負責人反而犯下了非法行爲，置之不理。



這已經超越個人的越軌行爲，可以說是一個可以徹底摧毀對公推系統本身信任的漏洞。它進而暴露出了國會議員對自己選區地方議員公推行使不正當影響力的結構性弊端。國民力量黨內也有樸順子、河英濟前議員涉嫌從2022年地方選舉參選人那裏以公推爲代價收受數千萬韓元，去年被判實刑。公推賄賂不是舊時代的惡習，而是不分政黨、甚至發生在近在眼前的地方選舉的腐敗行爲。



朝野兩黨由國會議員擔任總管地區黨組織的委員長。問題是政黨允許議員們利用其地位參與公推。地方選舉參選者給相關地區議員拉關係，暗地裏提供贊助的慣例並沒有消失，這也不無關係。要想杜絕這種勾結，必須建立防止國會議員隨意介入的公推審查透明化、徹底客觀化的雙重、三重裝置。



公推腐敗是動搖民主主義根基、歪曲選民選擇的重大犯罪。以國民的血汗稅金每年得到數百億韓元補貼的政黨對此置之不理是玩忽職守的行爲。朝野政黨應該把此次選舉作爲根除公推非法行爲的改革的起點。必須拿出願景，擺脫在密室進行的“只屬於他們的公推聯盟”，剔除掉沒有資格的候選人，選拔爲選區認真工作的真正人才。

