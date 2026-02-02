在最“適時”的時機贏得了等待整個賽季的勝利。“白菜男孩”李相昊（31歲•照片）在2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會開幕前6天，于2025-2026賽季國際滑雪聯合會（FIS）世界杯賽中首次奪冠。當地時間上月31日，在斯洛文尼亞羅格拉舉行的本賽季單板滑雪高山世界杯第13站比賽平行大回轉男子組決賽中，李相昊以0.24秒的優勢戰勝老將羅蘭德•菲施納勒（46歲•意大利），奪得冠軍。單板滑雪平行大回轉項目采用兩位選手同時出發，先通過終點者晉級下壹輪的方式，直至決出最終勝者。李相昊在2018年平昌冬奧會平行大回轉項目中獲得銀牌，成爲韓國滑雪及單板滑雪史上首位奧運獎牌得主。四年後的北京冬奧會，他也被寄予奪牌厚望，但在四分之壹決賽中以0.01秒之差落敗，連續兩屆奧運會奪牌的夢想就此破滅。在此次冬奧會前夕，他並未取得什麽值得壹提的成績，甚至未被列爲獎牌候選人。然而，他在冬奧會前舉行的世界杯賽中奪冠，壹舉重新躍升爲韓國雪上項目首個奧運金牌的有力競爭者。這是李相昊自2021年12月11日以來，時隔1512天再次在世界杯平行大回轉項目中奪冠。不論項目，這也是他自2024年3月9日平行回轉項目奪冠後，時隔693天再次在世界杯賽中獲勝。李相昊賽後高興地表示：“從事運動員生涯至今，本賽季的成績是最差的。所以非常想在奧運會前贏得壹次冠軍。這段時間，壹直以奧運會爲目標，試驗了裝備的多個部分，終于在奧運會臨近之際做到了。”李相昊去年5月因左手腕骨折接受了手術。至今手腕內仍留有鋼釘。原本應在去年9月左右接受取出鋼釘的手術，但他爲了專注于備戰奧運賽季的訓練而推遲了手術。李相昊說：“感覺是運動員生涯中負擔最重的壹個賽季。我知道必須付出超過100%的努力才能取得好結果，也感到很緊張。最終做到了，真的爲自己感到自豪。”單板滑雪高山項目代表隊教練李相憲評價道：“盡管是在手術後複出，非賽季訓練進行得令人滿意，但賽季開始後成績並不理想，氣氛有些消沈。不過，他在最近的世界杯預賽中也獲得了第壹名，已經完全找回了狀態。他的技術水平依然是世界頂級的。”他接著補充道：“我們的項目是在自然環境中而非室內賽道比賽，變數很多。需要天公作美才能取得最佳成績。如果能感動上天，金牌的機會就會到來。我有信心。而且，李相昊是比我自己更有信心的選手。”括李相昊在內的單板滑雪高山項目代表隊于1日經由陸路前往奧運會單板滑雪項目舉辦地意大利利維尼奧。單板滑雪平行大回轉項目的預賽和決賽將在壹周後的8日舉行。在本屆冬奧會韓國選手參加的個人項目中，最早産生獎牌的項目就是單板滑雪平行大回轉。奧運會官方“計時員”歐米茄已決定，將向本屆奧運會韓國代表團的首位個人項目金牌得主提供2026年奧運會特別版手表。最先獲得贏得手表機會的選手，正是李相昊。任寶美 bom@donga.com