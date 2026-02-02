沒能把美國搞定的金正官：“美國開始採取提高關稅的措施，‘準備刊登官報’”

在美國總統特朗普宣佈將對韓國重新徵收25%的對等關稅和汽車關稅等之後，韓國產業通商部長金正寬緊急訪美，但未能解決燃眉之急就回到了韓國。金正官表示：“美國已經着手準備刊登官報等提高關稅的措施”，傳達了美國隨時都可以提高關稅的氛圍。金正官1月31日從仁川國際機場回國後會見記者，就韓美關稅協議表示：“相互間的理解加深了很多。我認爲不必要的誤會已經消除。”特朗普通報上調關稅後，金正官立即前往美國，當地時間1月30日和31日與美國商務部長盧特尼克進行討論，致力於轉達韓國政府的立場。金正官表示：“（美國方面）對於韓國的進展情況，現在特別法案（對美投資特別法）一直被國會擱置，感到非常遺憾。”他表示，特別法案於去年11月提交，但12月爲了處理2026年度預算案，今年1月爲了舉行企劃預算處長候選人聽證會，沒有時間討論特別法案。問題是，美國政府內部爲重新上調關稅的動向已經進入了實務軌道。當被問到“是否真的有可能提高關稅”時，金正官答道：“特朗普總統也有相關發佈，關稅上調已經開始。（美國）正在準備刊登官報。” 由於美國隨時可以確定再次上調關稅，韓國的出口不確定性越來越大。韓國政府計劃先與美國進行追加討論，尋找出路。金正官表示：“經過雙方內部討論，不久後將舉行視頻會議。”韓國政府高層人士1日表示：“即使美國在聯邦官報上刊登對韓國的關稅再課稅案，也可以撤回。應該採取應對措施，讓美國推翻官報，重新刊登其他內容。”該人士就金正官的面談結果強調：“美方要求韓方拿出結果。應該在冷靜的原則性應對基調中積極迅速地應對。”世宗=李相煥記者、朴勳相記者 payback@donga.com、dapaper@donga.com