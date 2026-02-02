把出生證明也放進“逃生包”的格陵蘭人



記者最近去了丹麥格陵蘭島的最大城市努克。進行現場採訪期間，記者來到曼納小學教師瑪麗娜·克拉森的家。她在解釋美國總統特朗普再次執政後變得亂七八糟的真相時說，“我有想給你看的東西”，把記者帶到了家裏。她家距離努克市中心15分鐘車程，讓人想起了韓國普通的低層公寓。從窗外俯瞰的努克近海和白雪皚皚的市內全景，幾乎讓人忘記了這裏是最近成爲全世界矚目的紛爭地區這一事實。



但當看到放在多功能室一角的備戰用“逃生包”的瞬間，平靜感崩潰了。瑪麗娜說：“特朗普的話不是開玩笑的。我們需要做好應對空襲的準備”。她一一拿掏出包裏的東西給記者看。



包裏的物品讓人聯想到軍事裝備。裏面裝滿了牛肉乾、蛋白質粉和各種粉末等緊急糧食。還有便攜式烹飪器具、厚厚的防寒服、防止爐子結冰的專用毯、暖貼等物品。爲了應對飲用水被生化攻擊污染的情況，還把裝有淨水器的水桶和可以用來換錢的飾品放在了逃生包裏。她說，這是看着從2022年開始經歷戰爭的烏克蘭居民上傳的YouTube視頻而準備的。



尤其引人注目的是金屬材質的圓筒形保管箱。打開蓋子一看，裏面有她和她獨自撫養的兒子的出生證明、證明父母關係的文件。爲了不被水浸溼或損壞，選擇的是金屬桶。她說：“如果發生戰爭成爲難民，或者死亡或受傷，難道不應該有人知道我們是格陵蘭人嗎?”格陵蘭島人民對戰爭的恐懼程度可見一斑。



不少人認爲，特朗普吞併格陵蘭島的野心是“又一個奇行”或“用於談判的辭令”。在他們看來，這是拋出在現今觀念上看似不可能的籌碼，是試圖獲得資源開採權等幕後利益的戰略。



但對於格陵蘭島居民來說，這絕不是政治辭令。記者在現場多次目睹，它超越單純令人“憤怒”，已徹底動搖了日常生活。



格陵蘭人充滿恐懼的眼神，也體現了對外地人的排斥行爲。在努克市內見到的部分因紐特老人對記者說：“美國和你們沒有什麼兩樣。回去吧！”原住民們對記者的提問閉口不談，只表示“什麼都不想說”。記者感受到他們希望繼續在沒有外國勢力干涉的情況下生活的、“別來煩我們”的心情。這讓我想起了固守閉關鎖國、驅逐來到韓半島的西方人的開化期朝鮮。



作爲經歷過日本帝國主義強佔時期的民族，格陵蘭人高喊“不要想買我們”“我們不是買賣的對象”等口號聽起來並不像是別人的事情。但在二戰後建立的國際秩序徹底動搖的今天，擺在5.6萬多名格陵蘭人面前的現實，不是僅靠憐憫和共鳴就能解決的問題。



特朗普的一句話動搖了大西洋同盟，其影響正在滲透北極的日常生活。這讓人想起了命運掌握在開化期強國的韓國的歷史。如果特朗普的下一個視線轉向中國或朝鮮，格陵蘭人感受到的恐懼隨時都有可能成爲我們的份。



這就是爲什麼看着瑪麗娜在格陵蘭島現場拿着出生證明書的樣子時，無法擺脫“我們真的做好了守護我們的準備嗎”這一問題的原因。

