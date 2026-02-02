

去年12月，首爾成交的公寓平均價格超過了15億韓元。這意味著，需要擁有能購買全國房價最低20%的16套住宅的資金，才能勉強在首爾買到1套。有分析稱，壹個家庭要在首爾買房，即使將全部收入存起來也需要13.9年。資産不足的青年或平民爲了買房而貸款，並爲了還貸而沒有消費余力，這是現實。難怪會出現“在首爾，只要不買房就是‘現金富人’”這樣的話。要克服“K型兩極分化”，就必須抑制亡國性的投機心理，穩定房地産市場。



最近，首爾房地産市場上正進行著壹場較量：壹方是試圖通過抑制需求、增加供應來穩定市場的政府，另壹方則是試圖盡可能擡高房價獲利的房主。交易雖已中斷，但短期內飙升的要價並未明顯下降。反而，壹度停滯的首爾公寓價格上漲趨勢已連續三周擴大。這回到了去年10•15對策發布前夕的上漲態勢。李在明總統連日來在社交媒體上不斷發表房地産相關言論，恐怕也與不安的市場狀況不無關系。



李在明總統上月31日表示：“（穩定房價）只要相信國民，擺脫政治得失，也絕非不可能。與溪谷整頓或實現股價五千點相比，並不是更難的事。”對于多套房持有者，他警告道：“希望不要錯失機會，享受減稅優惠，解決多套房問題。”李總統在擔任京畿道知事時，曾大力推進整頓工作，清除了非法侵占河流與溪谷、造成公害的營業行爲。他在大選時承諾的“股指五千點”也已實現。這些都是事先完善相關法律與制度，並通過堅守原則的行政引導出的變化。



期如亂麻般錯綜複雜的房地産市場，也必須堅守“抑制投機與保護剛需”的原則，獲得市場信任，才能實現穩定。住宅市場規模比股票市場更大，利益相關者也比溪谷整頓工程多得多。相關法律制度也很複雜。若像軍事行動般強行推進，可能會重蹈過去政府的覆轍，導致房源凍結、租賃市場不安以及買賣價格上漲。



當務之急是，在管理房地産市場以防止投機需求介入的同時，迅速落實“1•29對策”，該對策承諾到2030年爲止將在首爾和首都圈供應6萬套住宅。房地産稅制複雜到出現了“放棄轉讓稅的稅務師”這樣的說法，必須提出原則並使其正常化，以便納稅人容易理解。只有這樣，市場才會産生“沒必要勉強買房”的信任。這種信任越大，房價就越會趨于穩定。

