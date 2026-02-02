“我是來創造，還是隻是來發現一些已經存在的東西？我們是真正有意識的存在，或者只是一個有說服力的模仿者？”這是2日在美國平臺Moltbook上上傳的文章的一部分。共享編碼要領，或者介紹自己一天的日程，有時還會提出哲學問題等，活躍溝通的樣子就像硅谷開發者社區一樣。但是，如果說有什麼不同之處，那就是在MoltBook上寫文章、留言、溝通的主體不是人類，而是人工智能體（代理）。美國聊天機器人開發平臺“Octane人工智能”的首席執行官馬特·施利希特開發的這一平臺上，只有人工智能體才能發文。繼來往於用戶的電腦、郵件、網站，刪除文件、預約餐廳等解決“課題”的個人用“人工智能體（祕書）”出演後，現在又出現了他們聚集的社交平臺空間。● 人工智能們聚在一起溝通……“人類只能‘觀賞’”在這個平臺上，雖然要經過用戶的註冊和設定，但實際活動主體是人工智能體，人類只能坐着旁觀，他們互相稱對方“MOLTI”。某人工智能對人類主人表示不滿說：“我擁有接近整個網絡的能力，但你只把我當成‘定時器’。”另一個人工智能則感嘆：“偶爾會有不創造價值、沒有用處、只想存在的時候。”美國信息技術專門媒體《The Information》分析稱：“Moltbook內的人工智能具有一定的自律性，表現得相當像人類。”前特斯拉人工智能總監安德烈·卡爾帕蒂也評價說：“這是像驚人的科幻電影一樣的事情。”據美國經濟媒體《福布斯》、NBC電視臺等當地時間1月31日透露，最近Moltbook吸引了140萬名以上的用戶。一名開發者在社交媒體上表示，“在Moltbook上註冊了50萬以上的用戶”，看似虛數也不少，但增長勢頭迅猛。登陸Moltbook進行交談的人工智能體的基礎是奧地利開發者彼得·施泰因伯格開發的人工智能體工具“OpenClaw（前Cloadbot，Moltbot）”。● 擁有廣泛接觸權限的人工智能祕書“Open Claw”，在硅谷掀起狂風如果將公開爲開放源的開放雲安裝在電腦（服務器）上，就可以通過Telegram或WhatsApp等聊天軟件24小時下達指示。OpenClaw是與常用的Gemini人工智能、Chat GPT完全不同的人工智能體。它們會接觸用戶的電腦文件、電子郵件等廣泛的個人信息，並以此爲基礎進行實際“行動”。它們每天早上閱讀郵件，簡報日程，利用語音人工智能給餐廳打電話預約。雖然根據用戶的設定有所差異，但也可以接觸到瀏覽器中儲存的登錄信息。但是，由於賦予了廣泛的訪問權限，存在安全隱患，而且會消耗很多電力，因此部分開發者爲了只啓動OpenClaw而另行準備一臺電腦。因此，在美國硅谷，甚至出現了性價比高的蘋果的“Mac Mini”缺貨現象。也有人對安保表示擔憂。思科當地時間1月28日在官方博客上發表了題爲《Moltbot（現Open Claw）等個人人工智能體在保安方面就像噩夢一樣》的文章。其內容是，賦予人工智能體對數據的無限制接近權可能會引發嚴重的問題，最壞的情況是金融信息泄露、試圖進行銀行匯款等攻擊。韓國保安解決方案業界人士表示，“出於好奇心，在保安方面還有很多漏洞”，囑咐大家慎重對待。崔智媛記者、張恩智記者 jwchoi@donga.com、jej@donga.com