K-pop精心設計表演與觀衆反響展現其強大影響力

“K-pop制作精良，其細膩程度足以在壹首歌曲中突出不同的音色與角色分工，甚至將表演設計與公衆反應都納入考量，完成度極高。”（瑞典作曲家尼諾斯•漢納）近期關注過音樂榜單上K-pop作曲陣容的人們會發現，其中不乏許多發音並不簡單的名字。全球各地的作曲家和制作人參與K-pop制作，已不再是什麽新鮮事。但過去，通常是韓國企劃公司主動尋找海外人才，而現在，反而是海外作曲家們將參與韓國企劃公司的“歌曲創作營（songwriting camp）”視作良機。曾爲奈飛動畫《K-pop 獵魔女團》演唱《Golden》的作曲家李在，過去正是在歌曲創作營中創作了Red Velvet的《Psycho》。歌曲創作營是指多位作曲家和制作人聚集在同壹空間，在短時間內集中完成歌曲的集體創作方式。在韓國，SM娛樂公司于2009年首次引入，並從2011年開始正式推廣。目前，它已成爲大型企劃公司的代表性制作體系。那麽，海外作曲家們實際上是如何看待這種體系的呢？我們通過電子郵件采訪了曾參與SM歌曲創作營的瑞典作曲家尼克拉斯•雅雷利烏斯•佩爾松和尼諾斯•漢納。佩爾松參與了NCT 127成員廷佑的solo曲《Sugar》和Super Junior的《HairCut》等歌曲的制作，漢納則參與了NCT DREAM正規五輯主打歌《BTTF》的制作。兩位作曲家指出的K-pop歌曲創作營最大優勢在于“創作自由”。于2024年8月參與創作營的佩爾松表示：“有些日子創作抒情曲，另壹些日子則創作基于嘻哈的歌曲。能夠進行如此廣泛的嘗試，正是因爲K-pop藝人本身就多才多藝。”他接著說：“多位制作人和頂級詞曲作者組成團隊合作，所有人水平都非常高，感覺就像是爲了打造最佳歌曲而集結了‘複仇者聯盟’。”漢納也高度評價了K-pop“以現場爲中心的高效制作方式”。他表示：“隨時可以與A&R（藝人與曲目管理）負責人檢查方向。能立刻判斷是繼續推進還是需要修改。”他補充道：“在參與歌曲創作營之前我也知道K-pop，但參與之後，我真的愛上了K-pop。”兩位作曲家壹致表示：“K-pop歌曲創作營雖然是要求在短時間內達到高完成度的高強度環境，但反而能最大化集中力與直覺。”漢納說：“自然而然地學會了快速做出決定，並在壓力下保持創造力的方法。在緩慢悠閑的環境中難以誕生的想法，有時也會在這裏産生。”佩爾松則表示：“正因爲有時間壓力，反而誕生了更自然、更有機的作品。”這種制作方式成爲K-pop在全球市場中保持持久影響力的基礎。不同國籍的創作者們交換意見，使得歌曲更加豐富多彩。佩爾松說：“正因背景各異的人們在壹首歌曲中相遇，從歌曲創作營誕生的作品才更加特別和有趣。”“世界上優秀的作曲家很多，但挑選合適的人組成團隊絕非易事。准確找到‘對的人’的能力，或許正是在激烈的全球音樂市場中保持競爭力的秘訣吧。”（佩爾松）史智媛記者 4g1@donga.com