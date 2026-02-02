李在明總統1日就多套房持有者綜合房地産稅重課稅率暫緩執行期結束壹事表示：“請不要說是什麽晴天霹雳，企圖不正當地戰勝政府，希望（多套房持有者們）好好利用我們社會給予的綜合房地産稅減免機會。現在還有100天時間。”僅在周末兩天，他再次在社交媒體上發布了四條房地産相關信息，向多套房持有者傳遞了“這是低稅收賣房的最後機會”的警告信息。李總統當天寫道：“不能爲了保護少數人的不勞而獲賺錢欲望，而坐視國家崩潰。”在同時上傳了指出5月9日多套房持有者重課稅率暫緩結束可能帶來的副作用的報道後，李總統表示：“請至少克制‘亡國性投機’辯護或‘硬黑’政府的行爲。房價和租賃費飛漲，年輕人放棄結婚，生育率下降導致國家面臨消失的危機，對如此賺來的錢稍微征點稅，就那麽不正當嗎？”上月31日，李總統發文稱：“‘亡國性房地産正常化’看起來不可能嗎？這比‘五千點（股指五千）’、溪谷整頓要容易得多，而且是更重要的事。”對此，國民力量黨批評道：“既然那麽容易，爲何至今還沒實現房地産正常化？”當晚11點49分，李總統再次發文反駁稱：“有些人像幼兒園孩子壹樣聽不懂這句話。”接著，他列舉了任京畿道知事時期推進的“非法溪谷設施拆除工程”以及近期實現股指五千點承諾的事例，並表示：“將不惜壹切代價實現房價穩定。政府既有意志也有手段，所以希望（大家）不要對抗政府政策而蒙受損失，不要錯失機會，享受減稅優惠，解決多套房問題。”自上月24日以來的壹周內，李總統在社交媒體上發布了8條主要針對多套房持有者的房地産政策相關文章。在因房地産持有稅上調等稅制改革而被批評爲“文在寅政府房地産政策重複”的背景下，此舉意在強調“李在明政府有所不同”。青瓦台相關人士表示：“這是在6•3地方選舉前引導出售房産。傳遞的是在房地産稅制改革前穩定房價的信息。”總統辦公室政策室長金容範也在上月31日的社交媒體上分享了韓國蓋洛普民意調查結果，該調查將股票列爲比房地産“更有利的理財手段”。他寫道：“是將這壹趨勢又消耗在另壹輪投機局面，還是將其確立爲以生産性金融和資本市場爲中心的發達國家型結構，如今是制度與選擇的問題。”其意圖在于引導資金從房地産市場流向股票市場。朴訓祥 tigermask@donga.com