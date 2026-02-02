特朗普以韓國爲例例自誇“關稅奇蹟”

美國總統特朗普當地時間1月30日在《華爾街日報》上發表文章，強調關稅政策的正當性和各項成果。據分析，此舉是爲了在一直對自己的關稅政策堅持批評立場的《華爾街日報》上刊登投稿，在聯邦最高法院判決關稅合法性之前聚集支持層。特朗普在投稿中提到去年4月發表相互關稅政策時批評專家。他主張：“（當時專家們）曾警告過世界經濟崩潰，但9個月後的今天，所有預測都完全錯了。結果是美國經濟的奇蹟。”理由是股市繁榮和物價下跌。2024年11月大選至今，美股52次突破歷史新高，近3個月來核心通脹也僅比一年前上漲1.4%。特朗普在介紹利用關稅吸引海外投資成果時，還提到了韓國的事例。特朗普表示：“通過關稅協商，韓國企業爲了復活美國造船業界，正在投資1500億美元（約218萬億韓元）。此舉同時加強了美國製造業和國家安保。”他還提到，日本決定參與美國阿拉斯加州液化天然氣管道建設事業、歐盟決定購買美國產能源也是關稅政策的成果。他還自誇說，可以以關稅爲武器，與盟國簽訂新的貿易協定或要求增加防衛費分攤額。他表示，以關稅爲基礎與主要貿易國簽訂新貿易協定，是“將軍事同盟擴張到了經濟安保領域”，一再主張關稅批評者應該承認關稅的正當性。吳承俊記者 ohmygod@donga.com