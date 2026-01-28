舊金山巨人隊引進“防守高手” 李政厚或從中外野手改任右外野手

截至去年壹直擔任中外野手的“風之孫”李政厚（28歲•舊金山巨人隊），在2026賽季很可能改爲擔任右外野手。原因是以中外野防守聞名的小哈裏森•貝德（32歲）加入了舊金山巨人隊。27日據MLB.com等媒體報道，舊金山巨人隊與自由球員貝德簽訂了爲期兩年、總值2050萬美元（約合296億韓元）的合同。根據MLB統計網站“FanGraphs”的數據，李政厚去年在中外野位置上的OAA（出局制造值高于平均值）爲-5。這意味著他錯過了平均水平中外野手本應接住的5個球。在去年場均出戰5局以上的中外野手中，李政厚的這項數據是最差的。相反，貝德自2021年贏得國聯金手套獎以來，截至去年的5年間，在中外野累計OAA爲+39。這是同期MLB全體球員中排名第二的防守能力。貝德在進攻方面也迎來了“生涯最佳”賽季，將截至2024年生涯平均0.242的打擊率提升至去年的0.277。李政厚改爲擔任右外野手並不完全是壞事。因爲他的臂力強勁，去年在MLB中外野手中並列第4，貢獻了7次助殺。美國體育專業媒體《The Athletic》也報道稱：“舊金山巨人隊認爲臂力強的李政厚改任右外野手時，其防守能力將得到最大化。”李政厚在韓國職業棒球聯賽效力于Nexen、Kiwoom隊時期，也有過188場比賽擔任右外野手的經驗。李政厚的榜樣“安打機器”鈴木壹朗（53歲•已退役）的位置也是右外野手。李素研記者 always99@donga.com