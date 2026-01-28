尹永浩會見權性東時開價：“如果尹錫悅出席統一教活動，願意給10萬美元”

前統一教世界本部長尹永浩在2022年總統選舉兩個月前會見國民力量黨議員權性東，勸說當時國民力量黨總選候選人尹錫悅參加統一教活動，並表示，“如果尹錫悅出席，至少將提供10萬美元以上”。據悉，27日正在調查政教勾結疑惑的檢警聯合調查本部（本部長、大田高等檢察廳檢察長金泰勳）以尹永浩從2021年12月29日到第20屆總統選舉之前的2022年3月8日共7次會見權性東的事實爲基礎，正在調查政治圈的行賄情況。尹永浩承諾給的10萬美元以當時的匯率爲基準達到了約1.2億韓元。聯合調查本部正在確認尹永浩在2022年2月統一教活動之前，是否在遊說朝野總統候選人等政界人士的過程中支付了實際約定的費用。據調查，此前尹永浩與權性東第二次見面的2022年1月5日，在首爾市汝矣島中餐廳勸導道：“如果尹錫悅出席統一教活動，我們至少會支付10萬美元以上的交涉費。即使李在明（當時共同民主黨總統的）候選人出席，我們也會給，這是正當的錢，可以拿。”尹永浩還向權性東解釋稱：“（如果出席活動）那就是在成爲總統之前首次登上外交舞臺，因此會有幫助。”尹永浩提及的活動是2022年2月13日舉行的統一教“韓半島和平峯會”，尹錫悅在競選總統期間曾與美國前副總統彭斯在此次活動中會面。據悉，尹永浩2021年12月29日首次與權性東見面。據調查，他在兩天後給統一教幹部發短信說：“如果權性東接受我所說的條件，將支援統一教的選票、組織、財政。我們的實際條件是，爲了推進被當作公約的我們的政策，把我們的人放入政權。”他還表示：“青瓦臺輔佐團和黨（國民力量黨）有一定比例。”據調查，尹永浩還向權性東征求了統一教對國民力量黨提供組織性贊助的意見。據悉，權性東陳述道：“尹永浩問道，‘統一教幹部們向國民力量黨17個市道後援會提供贊助費也沒關係嗎?’我答道：‘個人自發向國民力量黨提供贊助費沒有問題，但是用教團資金或強行要求贊助是違反法律的。”權性東主張：“尹永浩是慶北浦項出身，文在寅政權存在很多問題，所以覺得有必要進行政權更迭。當時確實是爲了幫助競選而這麼說的，但並沒有說有組織的投票。”權性東因涉嫌從尹永浩處收受1億韓元現金而被拘留起訴，案件將於28日下午一審宣判。蘇雪熙記者、高道藝記者 facthee@donga.com、yeah@donga.com