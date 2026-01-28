嚴寒天氣加劇航班顛簸



以中部地區爲准，早晨最低氣溫降至零下10攝氏度左右，白天最高氣溫也持續停留在零度以下，嚴寒天氣不斷延長。然而，當此寒流開始肆虐時，往返朝鮮半島上空的航班也將面臨更頻繁的顛簸。正如地面天氣嚴酷，高空天氣同樣如此。



嚴寒侵襲朝鮮半島的主要原因是原本環繞北極的急流下探至中緯度地區的朝鮮半島上空。急流起著約束北極上空冷空氣的作用。當急流南下至朝鮮半島，北極冷空氣也隨之南下，導致氣溫驟降。



然而，在這種急流附近容易産生亂流（不規則氣流）。速度差異大的氣流在交彙邊界附近容易變得不穩定並相互混合，這就形成了亂流。急流是自西向東、速度最高可達每小時270公裏以上的高速氣流帶。因其與周圍空氣的速度差異極大，急流周邊通常亂流發生概率較高。



問題在于，急流周邊産生的亂流不易被飛機的氣象雷達捕捉，因此難以規避。當急流南下至朝鮮半島，地面會迎來強寒潮，而通常冬季天氣越是凜冽，天空越是晴朗無雲。這種晴朗天空中因急流等原因産生的亂流被稱爲“晴空亂流（clear air turbulence）”。



飛機上安裝的氣象雷達無法探測晴空亂流。飛機的氣象雷達通過發射電波並接收雲層等反射回來的信號來預測亂流，而晴空亂流缺乏能夠反射雷達波的雲等“物體”。



由于飛行員難以預測亂流，事故時有發生。2013年2月，壹架從仁川飛往中國天津的大韓航空客機突然遭遇未被雷達捕捉的亂流，導致兩名正在站立工作的客艙乘務員腳踝骨折等受傷。



正因預測困難，飛行員們通過協作盡力避開晴空亂流。方法是“報告”。先行飛機若遭遇未能預測的亂流，在脫離亂流後，會向空中交通管制機構詳細報告其位置、高度及亂流強度等信息。隨後，管制機構會協助後續航班避開該區域飛行。



此外，雖不常見，但有壹種方法可以肉眼觀測晴空亂流。如果卷雲等薄雲呈現出如圖中所示的“鋸齒”狀，其周圍很可能正發生亂流。卷雲與積雨雲不同，本身不直接産生亂流，但當亂流周邊存在卷雲時，有時也能以此直觀預測晴空亂流。

