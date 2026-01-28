“在片場每次看到玄彬前輩，我都會開玩笑說‘像湯姆•哈迪’。”（演員徐恩秀）“在這部作品中，（玄彬飾演的）白基泰雖是惡人，但我覺得像電影《教父》裏的阿爾•帕西諾壹樣被精彩地呈現了出來。捕捉並塑造他新面貌的過程充滿喜悅。”（禹敏浩導演）在迪士尼+系列劇《韓國制造Made in Korea》中，演員玄彬（44歲）的表演在14日第壹季結束後仍留有余韻。通過白基泰這壹角色同時展現了沸騰的野心與冷靜的理性，觀衆們也盛贊玄彬爲“韓國的湯姆•哈迪”、“韓國的阿爾•帕西諾”。27日見到的玄彬對于周圍的這些稱贊表示：“妻子（演員孫藝珍）也說‘作爲同行，看到了未曾見過的面貌’”，並稱“這讓我獲得了可以更自信地嘗試和表達其他東西的信心”。《韓國制造》以1970年代爲背景，講述了白天是中央情報部要員、夜晚是毒品走私犯的雙面人白基泰，以及執著追查他的檢察官張建英（鄭雨盛）之間的故事。該劇憑借口碑傳播，成爲去年迪士尼+公開的韓國原創內容中亞太地區觀看量最多的作品，已確定制作第二季並正在拍攝中。玄彬雖是憑借電視劇《我的名字叫金三順》、《秘密花園》、《愛的迫降》等走紅的愛情劇匠人，但在此次作品中重新诠釋了“反派”形象。不過他表示：“我並未只將其當作反派來演繹。”實際上，禹導演要求他參考的典範也是“詹姆斯•邦德”。“導演提議希望（基泰）既有威嚴又不失幽默感。我也覺得，正如第壹集中處理‘澱號劫機事件’時對待孩子的親切態度，或與赤軍派壹起時表現出的從容那樣，他並非單純的反派，因而更感魅力。”他表示爲此劇准備時最費心的部分是體重。據稱，與電影《哈爾濱》時期相比增重了約14公斤。玄彬說：“初次看到劇本時，就覺得中央情報部這個機構本身具有的威嚴感，如果能從白基泰這個人物身上散發出來會很好”，“實際上看到畫面中自己飽滿的樣子，覺得與期待的圖像相符，感到很滿意。”對于爲成功不擇手段的白基泰，他表示“難以輕易理解”，並稱此劇是“關于成功與良心的故事”。他解釋道：“這是壹部提出疑問的劇集：抛棄良心去成功是否是壞事？它並未給出關于善與惡的明確答案。”“在表演時，我曾想基泰或許可以成爲壹面‘鏡子’。稍有不慎就可能産生基泰這樣人物的情境，在當今時代也實在太多。這部作品的背景雖是1970年代的韓國，但恐怕並不僅限于韓國的故事吧。”金泰彥記者 beborn@donga.com